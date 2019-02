Lỗi ngữ pháp người học tiếng Anh thường mắc phải

Không chia động từ cho chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít

Chẳng hạn, nhiều người thường nói hoặc viết: "My sister like music", trong khi câu đúng phải là "My sister likes music" (Chị tôi thích âm nhạc). Tương tự, "Khaled enjoys swimming" (Khaled rất thích bơi).

Bạn hãy luôn nhớ chia động từ (thêm "s" hoặc "es" sau động từ) đối với những chủ ngữ trong câu ở ngôi thứ ba số ít, như "he", "she", "it", "my sister"... hay tên riêng của một người.

Lẫn lộn giữa thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Không giống nhiều ngôn ngữ khác, trong tiếng Anh, người bản xứ dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về hiện tại và quá khứ cùng một lúc, chẳng hạn: "I have been waiting until now" (Tôi đợi mãi đến tận giờ).

Ảnh: Bubblespan

Khi nói về một khoảng thời gian đã qua hoặc hoạt động đã hoàn thành, thì quá khứ đơn được áp dụng: "Yesterday I went shopping" (Hôm qua tôi đã đi mua sắm), "Last week we visited Kent" (Tuần trước chúng tôi đã ghé thăm Kent), "On Wednesday I played hockey" (Hôm thứ tư tôi đã chơi khúc côn cầu).

Đặt câu hỏi không chính xác

Một trong những thách thức của việc học ngoại ngữ là đặt câu. Trong một số ngôn ngữ, bạn có thể lên giọng ở cuối câu khẳng định để biến nó thành câu hỏi. Tuy nhiên, tiếng Anh thường đòi hỏi nắm vững trật tự các thành phần trong câu và đảo vị trí tùy trường hợp cụ thể.

Chẳng hạn: "You are Japanese" chuyển thành "Are you Japanese?" (Bạn là người Nhật Bản à?).

"You have got a pen" chuyển thành "Have you got a pen?" (Bạn vừa lấy bút rồi đúng không?).

Một số câu hỏi khác lại cần thêm trợ động từ:

"You like rice" chuyển thành "Do you like rice?".

"You have cats" chuyển thành "Do you have cats?".

Không dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều người lẫn lộn giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tạo thành câu như sau: "He paints this picture for three hours".

Câu đúng phải là: "He has been painting this picture for three hours" (Anh ta đã tô màu bức tranh này suốt ba tiếng). Tương tự, "She works since 9am" sửa thành "She has been working since 9am" (Cô ấy đã làm việc từ 9h sáng).

Thiếu mạo từ

Với câu "Woman goes to office", chúng ta có thể sửa thành nhiều câu với nét nghĩa khác nhau:

1. The woman goes to an office.

2. The woman goes to the office.

3. A woman goes to an office.

4. A woman goes to the office.

Do đó, việc thiếu mạo từ khiến người nghe gặp khó khăn trong việc hiểu chính xác bối cảnh hoặc ý của người nói.

Theo VnExpress