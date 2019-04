Lo thực phẩm bẩn, phụ huynh trường Chu Văn An không cho con ăn bán trú

Sáng nay, phóng viên có mặt tại trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ban giám hiệu nhà trường từ chối thông tin về sự việc thịt gà có "mùi lạ".

Khoảng 10h, cơ quan công an, một số đơn vị chức năng của quận Hoàng Mai đến trường làm việc. Trưa cùng ngày, nhiều phụ huynh đến đón con, không cho ăn bán trú.

Chị Hương có con học lớp 2, cho rằng rất muốn để cháu ăn bán trú để làm quen, hòa nhập với bạn bè. “Thực đơn tại trường phong phú hơn ở nhà nhưng tôi rất lo lắng về chất lượng thực phẩm. Trước đó, có thông tin một số học sinh ở trường bị đau bụng, khi hỏi nhà trường nói do bát đũa bị mốc”, chị Hương nói.

Phụ huynh đón con tại trường Tiểu học Chu Văn An trưa 5/4. Ảnh: Q.Q.

Anh Nghĩa (có con học lớp 3) bày tỏ sự bất an khi trước đó trường Tiểu học Chu Văn An xảy ra một số vụ việc như nước uống bị cho rằng nhiễm trực khuẩn.

“Vấn đề đảm bảo vệ sinh trong ăn uống của trường rất phức tạp. Để an toàn, tôi đón con về vào buổi trưa. Nhiều thực phẩm bẩn từ các quán đến bếp ăn trường học nên phụ huynh lựa chọn chỉ 'ăn may' mà thôi. Tôi cho con nghỉ ăn bán trú từ đầu năm 2019”, anh Nghĩa nói.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho biết vụ việc thịt gà của trường có "mùi lạ" do UBND quận Hoàng Mai trực tiếp xử lý theo phân cấp. Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được thông tin, đang yêu cầu UBND quận Hoàng Mai báo cáo.

Trước đó, một số cha mẹ học sinh trường Tiểu học Chu Văn An cho biết khoảng 6h ngày 3/4, khi tham gia giám sát việc tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm đầu vào phục vụ cho bữa ăn bán trú tại trường, các phụ huynh phát hiện 35 kg thịt gà đông lạnh có "mùi lạ".

Đơn vị cung cấp là Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt (Công ty An Việt), giao thực phẩm cho trường Chu Văn An vào sáng sớm.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Công ty An Việt đã lập biên bản làm việc với Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho Công ty An Việt - về sự việc. Theo biên bản này, ban giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An phản ánh thịt gà giao cho bếp ăn nhà trường sáng 3/4, một số miếng có "mùi lạ". Để đảm bảo cho học sinh, trường yêu cầu đổi trả cả túi 35 kg.