Lịch nghỉ hè chính thức của bậc mầm non ở TPHCM

Một trong những việc phụ huynh có con nhỏ ở TPHCM quan tâm nhất là lịch nghỉ hè của bậc học mầm non. Họ muốn nắm thông tin về lịch nghỉ để chủ động lên kế hoạch cho trẻ trong dịp hè.

Theo thông tin mới nhất vào sáng nay 4/5 từ Sở GD-ĐT TPHCM, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ kết thúc năm học vào ngày 30/5/2018. Các trường sẽ tổ chức hoạt động hè từ 18/6 - 17/8/2018.

Như vậy, trẻ mầm non tại TPHCM sẽ nghỉ học với tổng thời gian hơn 1 tháng trong dịp hè chia theo hai đoạn. Giai đoạn đầu hè từ ngày 31/5 đến ngày 17/6 và giai đoạn cuối hè từ ngày 18/6 đến khi chính thức bước vào năm học mới.

Tổng thời gian nghỉ hè của trẻ mầm non ở TPHCM hơn 1 tháng

Việc gửi trẻ trong dịp hè là thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường về mức học phí, tiền ăn uống và các chi phí khác. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường khi thực hiện hoạt động này trong hè, các trường phải bảo đảm mọi yêu cầu về an toàn vệ sinh phòng dịch bệnh và thực hiện các chế độ sinh hoạt bình thường khác như trong năm học.

Con nhỏ nghỉ hè là một bài toán vô cùng nan giải của hàng triệu ông bố, bà mẹ ở TPHCM. Trong dịp này, nhiều gia đình phải tìm những nhóm trẻ gia đình, tìm người giúp việc theo giờ, hay gửi con về quê... với rất nhiều nguy cơ thiếu an toàn.

Liên quan đến giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM cũng chỉ đạo Phòng GD-ĐT các quận huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập, rà soát các cơ sở mầm non ngoài công lập để hỗ trợ cấp phép hoặc chấm dứt hoạt động nếu không đủ điều kiện.

Rút kinh nghiệm từ sự việc giáo viên đánh mắng trẻ xảy ra tại Trường Mầm non 30-4, Q.1 vừa qua, Sở đề nghị các đơn vị báo cáo ngay khi vấn đề xảy ra để có hướng dẫn, phối hợp giải quyết một cách kịp thời.

Theo Dân Việt