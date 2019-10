Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được tổ chức vào ngày 21/10

Sáng nay 18/10, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo tới toàn thể cơ quan thông tin về lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An.

Theo đó, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức vào thứ hai tuần tới (21/10, tức 23/9 âm lịch).

Cụ thể, lễ viếng sẽ tổ chức từ 12 giờ đến 14 giờ 30 và lễ truy điệu từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông; an táng tại nghĩa trang Thiên Đức.

Bức ảnh Thứ trưởng Lê Hải An được đăng trên bản tin Trường đại học Mỏ - Địa chất, nơi ông là hiệu trưởng trước khi làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ảnh Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Như đã đưa tin, ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, do tai nạn đã từ trần lúc 7 giờ 10 ngày 17.10, tức ngày 19.9 năm Kỷ Hợi.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Lê Hải An bị rơi xuống từ lan can ban công tầng 8 nhà D của cơ quan Bộ GD-ĐT.

Các cán bộ làm việc ở Bộ GD-ĐT cho biết, vị trí ông An rơi xuống hướng thẳng lên lan can tầng 8 nhà D, là nơi có một căng tin của Bộ GD-ĐT. Đây là nơi được các cán bộ làm việc trong Bộ, thường lui tới ăn uống trước hoặc sau giờ làm việc.

Có thông tin cho rằng sáng 17.10, ông Lê Hải An đến cơ quan từ rất sớm, nên lên căng tin tầng 8 để ăn sáng. Sau đó, ông ra ngoài lan can (khu vực được hút thuốc). Nhân viên căng tin còn bê nước uống ra đặt ở bàn ngoài lan can, nơi ông ngồi, sau đó thì trở vào căng tin làm việc tiếp nên không biết các diễn biến tiếp theo.

Lúc ông Lê Hải An rơi xuống đất, chỉ có một nhân viên lao công ở khu vực sân biết và người này đã hô hoán lên. Văn phòng Bộ GD-ĐT gọi xe cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Hiện, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị khác tiến hành khám nghiệm, tổ chức công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của Thứ trưởng Lê Hải An .

Theo Thanh Niên