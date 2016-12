Làm việc ở thung lũng Silicon danh tiếng dù “mù”... công nghệ thông tin

Một chuyến đi thay đổi cả cuộc đời

Là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Phạm Tuyết Ngân (sinh năm 1990) giành học bổng đến ĐH Winthrop University. Tốt nghiệp ngành Tài chính ở Mỹ, cô gái Việt trúng tuyển vào công ty kiểm toán hàng đầu thế giới Ernst & Young (Big 4).

Tuy nhiên, để ở lại Mỹ làm việc lâu dài, Ngân cần visa đi làm (H1B) do công ty tài trợ. Không may mắn cho Ngân là mỗi năm Chính phủ Mỹ cấp 85.000 visa nhưng năm Ngân xin visa thì có tới hơn 175.000 hồ sơ xin visa đi làm. Nước Mỹ đã quyết định quay xổ số và Ngân không qua được vòng quay may mắn này để tiếp tục công việc mơ ước của mình. Bởi thế, cô quyết định nhập học chương trình thạc sĩ kế toán tại trường University of Minnesota để thuận tiện cho việc tiếp tục đi làm bán thời gian.

Với việc theo đuổi các ngành học truyền thống như Tài chính, Kinh tế và Kế toán, Ngân chẳng bao giờ cân nhắc Silicon Valley (Thung lũng Silicon) như một đích đến của mình. “Ban đầu tôi đều cảm thấy những thứ đó quá xa vời, ngoài khả năng của bản thân”, Ngân nói.

Tuyết Ngân học tài chính kế toán nhưng vẫn chinh phục được một vị trí phù hợp tại thung lũng công nghệ Silicon.

Thế nhưng, khi tham gia chuyến đi 2 ngày “San Francisco Trek” trong chương trình cao học, Ngân thay đổi thế giới quan hoàn toàn.

“Chuyến đi này thực sự đã mở khoá vô vàn khả năng mới cho tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng Thung lũng Silicon là thế giới riêng của những người ưu tú, các thiên tài máy tính, hoặc là bạn phải cực kì thông minh, giàu nứt đố đổ vách, hoặc phải là một kĩ sư; và tôi không phải bất kì ai trong số đó”.

Thật bất ngờ là tại đây, cô gái Việt đã gặp rất nhiều người học chuyên ngành Tiếng Anh, Báo chí hay Tâm lý học… những chuyên ngành Ngân từng không thấy liên quan tới Thung lũng Silicon. “Điều này khiến tôi nhận ra định nghĩa của mình về “những điều có thể” là quá hạn hẹp”, Ngân vỡ ra.

Điều đó thực sự truyền cảm hứng và cho Ngân quyết tâm tìm đường qua Silicon. Ba tháng sau chuyến đi đó, 9X Việt nhận được một công việc tuyệt vời tại một công ty có tiếng tại thung lũng công nghệ số 1 thế giới. Vì vậy, cô hoàn toàn tin rằng: Một chuyến đi có thể thực sự thay đổi cuộc đời.

Nộp đơn xin việc ở Mỹ và một “hố đen”…

Theo Ngân, để tìm việc thì thực sự ở đâu cũng vậy, có người trong công ty giới thiệu là một lợi thế cực cao, đặc biệt là với học sinh quốc tế. Tất nhiên, các bạn trẻ có thể nộp đơn qua mạng “đường đường chính chính” và vẫn được tuyển, nhưng thực sự rất khó.

Cô gái Việt đã có hơn 7 năm học tập và làm việc tại nhiều công ty, tập đoàn ở khắp nơi ở Hoa Kỳ, đặc biệt là tại Thung lũng Silicon ví vui rằng, việc nộp đơn xin việc trực tuyến ở Mỹ là kiểu nộp đơn và một “hố đen” vì các công ty thường không bao giờ gọi lại cho bạn.

Trong quá trình làm tại các tập đoàn lớn tại Mỹ, Ngân cũng từng tham gia quá trình tuyển sinh viên đại học và hiện tại là đồng sáng lập một công ty start-up chuyên về công nghệ tuyển dụng ứng dụng trong quá trình tuyển sinh viên đại học, nên cô hiểu khá rõ cách tuyển dụng của các tập đoàn lớn.

“Nếu không có người quen giới thiệu, khả năng cao là CV của em đã bị hệ thống phần mềm loại ra trong quá trình sàng lọc từ khóa và chẳng bao giờ có một nhà tuyển dụng nào nhìn thấy CV của em để có thể quyết định gọi em phỏng vấn rồi. Thế nên, có một người trong công ty, sẵn sàng email ban tuyển dụng để chuyển CV của em vào thì khả năng được gọi phỏng vấn cao hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần đi đường nộp đơn trực tuyến”, Ngân “bật mí”.

Trong chuyến đi “thay đổi cuộc đời”, nhờ những mối quan hệ thiết lập được, Ngân đã tìm đường qua Silicon và chinh phục một vị trí phù hợp tại tập đoàn công nghệ Visa, Silicon, Hoa Kỳ.

Ngân cũng tiết lộ, thực ra, rất nhiều cựu học sinh khác sẵn sàng giúp cô xin việc trong công ty của họ (LinkedIn, Facebook, Gap, Dropbox,..), nhưng VISA là công ty đầu tiên kết thúc việc tuyển dụng khá nhanh với vị trí thú vị và mức lương hấp dẫn (mà Ngân cũng bất ngờ vì chẳng dám nghĩ tới).

Cô sáng lập chương trình “Silicon Valley Immersion Trip” để giúp học sinh Việt được đến Silicon trải nghiệm trại hè công nghệ.

Đưa học sinh Việt đến Silicon trải nghiệm

Từ câu chuyện tuyệt vời của mình, 9X Việt được khơi gợi ý tưởng và quyết tâm để mang lại một cơ hội thực sự khác biệt, giá trị cho các em học sinh Việt Nam. Cô và các bạn cùng chí hướng đã chung tay sáng lập nên chương trình giáo dục trải nghiệm mang tên “Silicon Valley Immersion Trip” (SVIT) để đưa các em đến Thung lũng Silicon trải nghiệm.

SVIT là chương trình du học hè trải nghiệm đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tạo điều kiện cho các bạn học sinh có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm môi trường sinh sống, học tập và làm việc tại Thung lũng Silicon - trung tâm của công nghệ, khởi nghiệp của thế giới.

Ngân cho biết, trong chuyến đi này, các bạn trẻ sẽ được học tập trong một trại hè công nghệ số 1 tại Mỹ với những khóa học cực chất hợp xu thế thời đại trong khuôn viên của trường đại học Stanford danh tiếng; tham quan và giao lưu với học sinh tại các trường đại học lân cận nổi tiếng như UC Berkeley, University of San Francisco, San Jose State University… cũng như các công ty công nghệ, khởi nghiệp, vườn ươm ý tưởng như Google, Facebook, Uber…

Đặc biệt, các bạn được trò chuyện với nhân viên trong những tập đoàn hàng đầu này để hiểu hơn xu thế vận động của xã hội hiện đại, của thị trường lao động và có cái nhìn thực tế về quá trình học tập chuẩn bị để có thể làm việc tại những công ty, tập đoàn, tổ chức hàng đầu thế giới như vậy.

“Kiến thức chỉ là một trong số những thứ các bạn sẽ thu lượm được qua chuyến đi. Quan trọng hơn sẽ là kỹ năng để thành công trong sự nghiệp. Thay vì mày mò tự tìm hiểu về một ngành nghề hay một công việc bằng cách tự tìm kiếm trên mạng, các bạn sẽ nói chuyện với những người trong ngành để có cái nhìn thực tế hơn.

Thay vì bỏ rất nhiều hồ sơ vào những cái “hố đen”, các bạn sẽ chỉ quyết định xin việc ở công ty nào sau khi đã tìm hiểu kĩ về công ty đó qua mối quan hệ của mình, và khi có sự trợ giúp của những mối quan hệ ấy, các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc có được công việc mong muốn,” Ngân chia sẻ.

