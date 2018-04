Làm thế nào để không còn cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng hay “im lặng” khi giảng bài trên lớp?

Tuần qua, dư luận bức xúc khi nghe thông tin cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) phạt nữ sinh lớp 3A5 uống nước giặt giẻ lau bảng. Lí do phạt là học sinh nói chuyện riêng trong giờ học.

Biết được sự việc, ngày 3/4 ông nội của nữ sinh đã tới trường phản ánh với ban giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Bảo ngay sau đó đã yêu cầu cô Minh Hương viết bản kiểm điểm, cảnh cáo trước toàn thể hội đồng sư phạm và dừng chủ nhiệm lớp 3A5.

Vào tối cùng ngày, cô Minh Hương đã có bản kiểm điểm nhận lỗi với gia đình nữ sinh. “Cháu thực sự hối hận và biết hành động của mình là sai. Cháu xin hai bác và toàn thể gia đình tha thứ…”, cô giáo viết.

Với người ngoài, khi đọc được những dòng thông tin nói về việc làm của giáo viên đều cảm thấy khó chấp nhận. Nước lau bảng là nước có bụi bẩn, bụi phấn. Việc ép học sinh uống nước lau bảng ngoài việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe còn gây cho nữ sinh những chấn động tâm lý, gây dư luận xấu trong xã hội. Chưa hết, giáo viên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác.

Vừa qua, giáo viên trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phạt nữ sinh lớp 3A5 uống nước giặt giẻ lau bảng. Ảnh: TL

Trước đó, tại buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TP.HCM, nữ sinh Phạm Song Toàn, Trường THPT Long Thới phản ánh về cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ chép bài, không nói chuyện, không giao tiếp... Cả một học kỳ các em phải tự học bài, tự làm bài, không có giao tiếp nào cả, không khí lớp học cực kỳ nặng nề.

Giáo viên “im lặng” một học kỳ giải thích về việc làm của mình là do có một học sinh cũ ở lớp này nói với bạn bè là sẽ ghi âm lại những bài giảng khi cô lên lớp, có gì mang ra "uýnh" cô.

Sau câu chuyện đó, em Song Toàn và gia đình xin phép chuyển trường bởi sau khi phản ánh sự việc này, Song Toàn gặp nhiều áp lực, em gặp phải làn sóng tẩy chay ngay trong lớp học.

Cô giáo phạt học sinh uống nước lau bảng vì nói chuyện riêng trong lớp, giáo viên “im lặng” không giảng bài vì có học sinh “dọa” sẽ ghi âm, trong cả hai trường hợp này, học sinh đều có lỗi. Tuy nhiên, cách phạt học sinh của giáo viên lại khiến cộng đồng lên án. Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao lại không có những hình phạt văn minh hơn?

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, GS. TS Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Tôi không thể tưởng tượng nổi giáo viên cho học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng là người như thế nào? Tôi còn nghĩ, giáo viên này thần kinh, tâm lý không bình thường.

Nếu là một con người bình thường cái này không chỉ thuộc phạm trù đạo đức nhà giáo nữa. Việc này là làm nhục người khác, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi đứa trẻ đã bị xâm phạm về tâm hồn".

GS. TS Đinh Quang Báo. Ảnh: TL

Ông Báo cho biết thêm, thực tế xã hội cũng có nhiều vấn đề tác động đến học sinh như môi trường sống, mạng xã hội nên nhiều khi học trò hư không thể đổ lỗi hết cho giáo viên được. Tuy nhiên, giáo dục trong nhà trường đóng góp một phần quan trọng.

Giáo viên phải rèn luyện việc kiểm soát hành vi của mình, phải kìm nén cảm xúc để có những biện pháp hiệu quả hơn. Trước hết, để tránh việc mình là người bạo lực với học trò.

“Ngày xưa, khi học sinh có lỗi, giáo viên có thể phạt đứng bảng, đứng co một chân, úp mặt vào tường, véo tai… Mục đích là để rèn những học trò hư. Nhưng, đây là những biện pháp trừng phạt học sinh không mang tính giáo dục. Nếu không thận trọng sẽ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, làm cho học sinh mất tự tin trong việc học, bỏ học vì sợ giáo viên trừng phạt, xa lánh bạn bè vì xấu hổ, có thái độ thù hằn với giáo viên.

Giáo dục hiện đại không có việc phạt học sinh như vậy. Giáo viên cần coi trọng việc trừng phạt học sinh đúng cách, vừa nhẹ nhàng, vừa giúp các em có sự tự tin. Bên cạnh đó, việc trừng phạt còn giúp các em học sinh mắc lỗi làm được những việc có ích cho lớp.

Ví dụ, khi các em nói chuyện trong lớp nhưng giáo viên nhắc nhở không nghe thì phạt các em bằng cách như giao bài tập về nhà, phạt các em phải dọn vệ sinh lớp học...”, GS.TS Đinh Quang Báo cho biết.

Cùng bàn về việc giáo viên im lặng suốt một học kỳ, TS. Nguyễn Tùng Lâm (Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) đã từng bày tỏ, đối với những học sinh cá biệt, ngỗ ngược, giáo viên cần phải báo cáo với ban giám hiệu nhà trường để phối hợp với phụ huynh học sinh có biện pháp giáo dục thích đáng, phù hợp và hiệu quả.

Ngọc Thi