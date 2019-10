Làm rõ nghi vấn bé 14 tháng tuổi ở Hải Phòng bị bạo hành ngay trong ngày đầu đi học

Tối qua (23/10), bố cháu Đào Cát L.Đ trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh cơ thể và mặt cháu bị nhiều vết bầm tím sau khi đón cháu đi học về từ Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen, thị trấn An Dương, huyện An Dương.

Đáng nói, đây là buổi học đầu tiên của cháu bé mới 14 tháng tuổi tại môi trường này khiến gia đình rất bức xúc và bất an.

Lớp mầm non tư thục Hoa Sen huyện An Dương nơi xảy ra vụ việc

Theo lời chị Nguyễn Thị Phương Chi - mẹ cháu bé, sáng 23/10, chị Chi đưa cháu đến nhóm trẻ Hoa Sen để nhập học, thể trạng cháu hoàn toàn bình thường. Sau khi bàn giao con cho giáo viên của lớp, chị đi làm.

Đến khoảng 17h10 cùng ngày, khi đến đón con tại đây, chị Chi được quản lý nhóm trẻ mời vào phòng làm việc và thông báo về việc cháu bị bạn cắn trong lớp học. Người này cũng cho biết do các cô trông trẻ không để ý vì tưởng các cháu chỉ thơm nhau. Sau đó các cô phát hiện cháu L.Đ bị một bạn 19 tháng tuổi trong lớp cắn trong khi chơi cùng.

Cũng theo chị Chi, nhìn con bị cắn với những vết bầm tím, vết xước trên mặt và cơ thể, chị không thể không xót xa. Vì thế, chị đã đón cháu về nhà, trình báo Công an huyện An Dương và đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, kết quả cho thấy cháu Đ bị chấn thương phần ngực, mặt. Cụ thể, cháu bị thâm tím tụ máu vùng trán, má trái, quanh miệng, xương ức ngang trên sườn II, III và bị 4 nốt cào dài từ 2-4cm vùng đầu, thái dương, má trái.

Bước đầu, các bác sỹ chẩn đoán, cháu bị chấn thương phần mềm nên cho uống thuốc chống nhiễm trùng và cho cháu về để gia đình tiếp tục theo dõi.

Theo tìm hiểu của PV, lớp Mầm non tư thục Hoa Sen được UBND thị trấn An Dương cho phép thành lập nhóm trẻ gia đình từ 30/12/2015, do bà Nguyễn Thị Thu Huyền làm chủ nhóm. Bà Huyền cũng xác nhận đang giải trình với cơ quan công an về vụ việc nói trên. Lớp Mầm non tư thục Hoa Sen hiện có 37 cháu theo học, trong đó có 13 cháu học lớp nhà trẻ, 10 cháu 3 tuổi và 14 cháu 4 tuổi. Số lượng cán bộ giáo viên tại lớp mầm non là 6 người, trong đó có 1 người làm công tác quản lý, 1 nhân viên nấu ăn và 4 giáo viên.

Lớp mầm non tư thục Hoa Sen có lắp đặt camera. Lực lượng công an đã niêm phong hệ thống camera để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi xung quanh sự việc trên, ông Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện đang giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng với UBND thị trấn An Dương xác minh làm rõ sự việc cháu bé hơn 14 tháng tuổi có nhiều vết thâm tím trên mặt và cơ thể khi gửi ở nhóm trẻ Hoa Sen.

Hiện, đại diện lãnh đạo Thị trấn An Dương và Phòng GD&ĐT huyện An Dương cũng tới gia đình để động viên, chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương Vũ Mạnh Hùng cho biết đang yêu cầu lớp mầm non báo cáo, giải trình vụ việc. Ông Đỗ Quang Trung-Trưởng CA huyện An Dương xác nhận: Công an cùng UBND huyện đang tiếp nhận thụ lý vụ việc và làm việc với người nhà cháu L.Đ để xác minh làm rõ nguyên nhân.

Minh Lý – Đinh Huyền