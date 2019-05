Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh được mang gì vào phòng thi?

Kỳ thi các năm trước, đã có hàng nghìn trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi chỉ vì mang vật dụng, tài liệu trái quy định vào phòng thi. Những vật dụng này nếu trong thời gian làm bài thi nếu bị phát hiện sẽ bị lập biên bản, đồng nghĩa với việc đình chỉ thi ở môn đó và không được xét tốt nghiệp THPT và vào đại học, cao đẳng năm đó.

Theo Quy chế Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, thí sinh cần lưu ý cần phải mang theo Giấy báo dự thi, Căn cước công dân và các giấy tờ để làm thủ tục dự thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, sẽ được xử lý. Trường hợp bị mất giấy chứng minh nhân dân, thẻ dự thi cũng vẫn được tạo điều kiện để dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra từ ngày 24 đến 27/6. Ảnh: Q.Anh

Đối với tổ hợp bài thi các môn Khoa học xã hội, ngoài các vật dụng thiết yếu như bút chì, bút bi, tẩy thì riêng bài thi Địa lý, thí sinh được phép mang theo Atlat Địa lý do Nhà xuất bản giáo dục ấn hành và không được tô vẽ những ký hiệu riêng trên Atlat.

Ngoài ra, các thí sinh cũng được mang các loại máy ghi âm và ghi hình vào phòng thi nhưng phải đảm bảo máy chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Ngoài ra, các thiết bị như thiết bị truyền tải thông tin, các vật liệu dễ gây cháy nổ như bật lửa, vũ khí, chất gây nổ, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa cũng không được phép mang vào phòng thi.

Một điểm đáng lưu ý khác, đó là đã từng xảy ra nhiều trường hợp thí sinh “vô tư” khi nghĩ rằng điện thoại di động nếu tắt nguồn vẫn có thể mang vào phòng thi bình thường. Tuy nhiên, việc mang vào phòng thi kể cả khi đã tắt nguồn đều bị đình chỉ hoặc cấm thi tùy vào mức độ vi phạm.

Vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi năm nay, dựa trên nguyên tắc theo Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có các chức năng soạn thảo văn bản, sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình.

Danh sách cụ thể một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi năm 2019 là: Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX; Thiên Long FX590VN Flexio; Deli 1710, D991ES.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019. Kỳ thi năm nay có tổng cộng 887.173 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 650.000 thí sinh xét tuyển vào ĐH, CĐ. Như vậy, có hơn 230.000 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà không đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Quang Anh