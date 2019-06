Năm 2019, tỉnh Hà Giang có 5.180 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.717 thí sinh GDPT, 463 thí sinh GDTX, 299 thí sinh tự do. Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết, tỉnh đã bố trí 20 điểm thi với 224 phòng thi và 590 cán bộ địa phương làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi.

Công tác lựa chọn và bố trí nhân sự tham gia làm thi THPT Quốc gia năm 2019 của Hà Giang được thực hiện rất thận trọng. Quá trình này có sự phối hợp liên ngành, thẩm tra của công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Qua nhiều vòng lựa chọn từ cấp trường đến cấp sở, viện kiểm sát, công an, chủ tịch UBND tỉnh sau đó lại mời đại diện các ngành chức năng liên quan lên thẩm tra lần cuối mới quyết định lựa chọn, bố trí nhân sự vào các vị trí.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, năm nay Công an tỉnh Hà Giang huy động khoảng 200 cán bộ tham gia các ban của hội đồng thi, tăng hơn năm 2018. Trong số cán bộ công an này có cả lực lượng kỹ thuật, an ninh điều tra, để đảm bảo nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ tiếp nhận và giải quyết ngay theo đúng quy trình công tác điều tra.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hà Giang. Ảnh: Bộ GD&ĐT

“Chúng tôi có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ công an tham gia làm thi. Đến nay, mọi công tác từ đảm bảo an ninh, an toàn các khâu của kỳ thi, phòng chống cháy nổ, giao thông vận tải…, ngành công an chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019” - ông Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết.



Còn tại Sơn La, cụm thi năm nay có 10.608 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Tỉnh bố trí 453 phòng thi tại 33 điểm thi và huy động 855 cán bộ địa phương phối hợp với hơn 540 cán bộ của 6 trường đại học, cao đẳng làm công tác quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi.

“Tất cả cán bộ tham gia làm thi của địa phương này đều phải qua vòng thẩm định nhân thân của công an, những ai đảm bảo được các yêu cầu về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn… mới được lựa chọn. Điều này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức một kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế” - ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết.

Tại Hoà Bình, đại diện Ban Chỉ đạo thi của tỉnh cũng cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã sẵn sàng. Toàn tỉnh năm nay có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 7.600 thí sinh THPT, hơn 1.000 thí sinh GDTX và gần 300 thí sinh tự do.

Hoà Bình bố trí có 37 điểm thi với 393 phòng thi. Số cán bộ tham gia làm quản lý, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi là 1.632, trong đó hơn 500 cán bộ đến từ bốn trường đại học, học viện phối hợp làm thi.

Theo đại diện Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hoà Bình là phải tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học; kiên quyết không để xảy ra sai phạm.

Chiều 24/6, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2019 ở 38.050 phòng thi của 1.980 điểm thi trên cả nước. Ngày 25/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), chiều thi môn Toán (90 phút); ngày 26/6, sáng thi Khoa học tự nhiên (150 phút), chiều thi Ngoại ngữ (60 phút); ngày 27/6, sáng thi Khoa học xã hội (150 phút).



Quang Anh