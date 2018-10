Không có chuyện phụ huynh mang đầu cá, cơm mốc vào trường mầm non

Ngày 24/10, UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã có báo cáo ban đầu của Công an thị xã Phú Mỹ liên quan việc phụ huynh trường Mầm non thị xã Phú Mỹ phản ánh việc con của họ phải ăn cơm nấu từ gạo mốc, đầu cá vào ngày 9/10 vừa qua.

Trước đó, một số thông tin cho rằng phụ huynh đã mang cơm mốc và đầu cá vào trường nhân lúc đoàn thanh tra đang làm việc để tố cáo nhà trường. Thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, tổ cấp dưỡng của trường cho biết gạo được vò rồi bỏ lên khay hấp chín. Gạo có màu ngà ngà không trắng nhưng không có dấu hiệu bị mốc, còn cá được nhập nguyên con đã làm sạch sẽ, cắt thành 3 phần đầu, mình, đuôi, sau đó sốt cà chua chia đều cho các lớp.

Bữa ăn dành cho trẻ của trường mầm non Phú Mỹ ngày 9/10. Ảnh: Người Lao Động.

Một số giáo viên chủ nhiệm trong trường cho rằng khi nhận được cơm và thức ăn của cấp dưỡng chia cho các lớp thì phát hiện cơm bị khô, có màu ngà ngà không trắng, trong cơm có một số hạt bị xanh hoặc đen chứ không phải cơm bị mốc. Trước đấy, một số giáo viên đã phản ánh với ban giám hiệu nhà trường tình trạng này, yêu cầu trường đổi gạo nhưng chưa kịp đổi.

Ngày 9/10, các cô giáo thấy tình trạng cơm như trên nên không cho các cháu ăn mà gọi điện cho phụ huynh đến để có hướng giải quyết. Các cô cũng khẳng định cá đều có phần đầu, mình và đuôi nhưng phần đầu nhiều hơn.

Làm việc với bà Loan, người trực tiếp cung cấp gạo, thực phẩm, người này cho biết loại gạo bà giao cho trường là gạo ruộng, có màu ngà. Trước ngày sự việc xảy ra, bà có nhận được điện thoại của hiệu phó đổi gạo nhưng do việc bận nên chưa đổi được.

Ngày 9/10, bà Loan tiếp tục nhận được điện thoại đổi gạo, khi bà cho xe đến lấy gạo về thì nhiều phụ huynh chặn lại và lấy một bao để phản ánh với đoàn thanh tra. Phụ huynh cho rằng gạo nhà trường sử dụng không đảm bảo nên cơ sở đã đưa xe đến để tẩu tán.

Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định không có việc phụ huynh mang cơm, đầu cá và đuôi cá từ bên ngoài đưa vào trường. Cơm, cá đều được lấy từ các lớp của Trường mầm non Phú Mỹ.

Được biết, trong cuộc họp ngày 23/10, chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu cơ quan điều tra xác minh rõ thêm, bởi báo cáo ban đầu vẫn chưa đầy đủ, còn chung chung.

Liên quan 12 nội dung mà tập thể giáo viên trường Mầm non Phú Mỹ tố cáo hiệu trưởng, Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ cho biết do có sự thay đổi thành viên trong đoàn thanh tra nên những người này phải tiếp cận hồ sơ lại từ đầu. Do vậy, đến nay, một số nội dung liên quan vấn đề tài chính cần phải xác minh thêm.

Hiện nay, trường Mầm non Phú Mỹ cũng đã dần ổn định hoạt động, số lượng trẻ đi học cũng tương đối. Trước mắt, một số cấp dưỡng ở các trường mầm non khác sẽ hỗ trợ nấu cơm cho trẻ, về lâu dài sẽ ký hợp đồng với công ty chuyên nấu cơm cho mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Theo Người lao động