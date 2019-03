Không chịu giữ trẻ cắn bạn, giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh nhập viện

Sáng 16/3, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai (tọa lạc khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), thông tin khoảng 16 giờ, ngày 14-3, trong lúc trường đang tổ chức trả các bé về cho phụ huynh, bất ngờ cô Lê Thúy H. (25 tuổi; ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười), là giáo viên kiêm phụ trách kế toán của trường, bị người nhà của bé A. xông tới đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi bị đánh, cô Lê Thúy H. điều trị ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Tháp Mười

Bà Dung cũng thông tin, do nhà trường từ chối giữ tiếp bé A., bởi bé liên tục cắn gây thương tích cho các bé khác nên người thân đến trường gây rối. Sau khi cô H. trả nửa tháng tiền học phí đã đóng cho người nhà của bé A. thì bị gia đình lao tới đánh.

Theo gia đình, sau khi bị đánh nhập viện, cô H. không chịu ăn uống, bất an về mặt tinh thần. Hiện, gia đình xin bệnh viện cho về nhà để tự chăm sóc, trấn an tâm lý; đồng thời có kế hoạch đưa đến bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Sáng 16/3, ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện đã có công văn đề nghị Phòng GD-ĐT huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh để có hướng xử lý vụ việc.

Đại úy Lý Việt Tươi, Phó Trưởng Công an thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), cho biết phụ huynh có liên quan đến vụ xô xát khiến cô H. phải nhập viện là chị X.H. (24 tuổi, mẹ bé A.) và bà L. (52 tuổi, bà ngoại bé A.). Công an đã mời những người liên quan để xác minh và đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nha Mân (Nld.com.vn)