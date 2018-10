Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây không lâu chị Th. trú tại thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) phản ánh việc con trai là cháu B.T.Đ. (SN 2015) bị cô Đỗ Thị Thu T., giáo viên trường Mầm non Liên Am dùng roi vụt vào vùng kín khi cháu Đ. nói chuyện riêng trong lớp khiến dư luận bất bình.

Vụ việc được xác định ngày 18/5, sau đó cô T. đã nhận lỗi và gia đình chị Th. cho qua chuyện. Tuy nhiên, khi bước vào năm học mới (2018 – 2019), nữ giáo viên này có biểu hiện tư thù cá nhân không nhận cháu Đ. vào lớp học khiến gia đình bức xúc và đăng tải lên mạng xã hội gây dư luận bất bình.

Phụ huynh bé trai 3 tuổi tố cáo nữ giáo viên lên mạng xã hội. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Bảo vừa có kết luận vụ việc. Theo đó, khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về vụ việc, huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo UBND huyện.

Tiếp đó, ngày 4/10, UBND TP. Hải Phòng có công văn yêu cầu huyện Vĩnh Bảo kiểm tra nội dung thông tin báo chí nêu. Đồng thời, huyện Vĩnh Bảo giao phòng Nội vụ phối hợp với phòng GD&ĐT, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cùng UBND xã Liên Am kiểm tra, rà soát, làm rõ sự việc.

Căn cứ các tài liệu liên quan, qua quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp với gia đình cháu bé đều khẳng định, việc cô giáo đánh cháu là không có cơ sở.

Tuy nhiên, khi bàn giao trẻ cho gia đình, cô giáo Đỗ Thị Thu T. thực hiện chưa đúng quy định, nội quy, quy chế làm việc. Do đó, ngày 24/5, Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Am ban hành Quyết định kỷ luật cô T. bằng hình thức khiển trách.

Việc ứng xử của cô T. chưa khéo léo, phát ngôn thiếu văn hóa dẫn đến hiểu lầm, gây bức xúc cho giáo viên và phụ huynh học sinh, nhất là việc hướng dẫn phụ huynh dẫn trẻ nhận lớp mới khi vào đầu năm học và xúc phạm đồng nghiệp tại lớp học.

Trường mầm non Liêm Am, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Trung

Vì vậy,ngày 28/9, Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Am ban hành quyết định kỷ luật cô T. bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm quy tắc ứng xử, phát ngôn chưa đúng chuẩn mực trong nhà trường.

Trước đó, chị Th. (phụ huynh cháu Đ.) đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook tố cáo cô T. dùng roi vụt vào vùng kín con trai của mình. Khi đưa cháu Đ. đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo, bác sĩ kết luận phần da ở đầu dương vật cháu có vết rách dài gần 1 cm, nguyên nhân do va đập.

Cho rằng cháu bị cô giáo đánh, chị Th. làm đơn tố cáo gửi UBND xã Liên Am và gọi điện thoại phản ánh tới Ban Giám hiệu nhà trường. Đặc biệt, khi thông tin lan truyền, lãnh đạo nhà trường đã đến xin lỗi gia đình và đề nghị phụ huynh gỡ bỏ các thông tin đăng trên mạng xã hội.

Đồng thời, Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định kỷ luật bằng hình thức thức không xét thi đua với cô giáo T. trong học kỳ I và xem xét điều chuyển cô này làm công việc văn phòng.

Đức Tùy