Hủy 3 quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng ở Thanh Hóa

Cụ thể, 3 phó hiệu trưởng trường mầm non trong quyết định hủy bỏ bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (sinh năm 1973) - phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Hải (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa); bà Lê Thị Phương Thúy (sinh năm 1986) - phó hiệu trưởng trường mầm non Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) và bà Trương Thị Giang (sinh năm 1987) - phó hiệu trưởng trường hầm non Quảng Thành (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa).

Lý do các phó hiệu trưởng trên bị hủy quyết định bổ nhiệm là do thời điểm được bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, khi xét mã ngạch, các cô giáo mới là hợp đồng lao động mà chưa phải là viên chức, trong khi đó, lãnh đạo phải là viên chức.

Theo quyết định hủy bỏ 3 phó hiệu trưởng trên sẽ làm giáo viên giảng dạy tại trường đang công tác. 3 cô được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng mầm non từ năm 2012 đến tháng 2/2018 được bổ nhiệm lại.

Theo Tiền phong