Hôm nay tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An - người thầy tài năng và tâm huyết

Ban tổ chức lễ tang (Bộ GD&ĐT) cho biết, PGS.TS Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, đã từ trần hồi 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.



Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An bắt đầu từ 12 giờ 05 phút ngày 21/10/2019 - thứ Hai (tức ngày 23/9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Thứ trưởng Lê Hải An một người tâm huyết và tài năng được nhiều người yêu mến.

Đồng chí Lê Hải An sinh ngày 1/4/1971, quê quán Hà Tĩnh. Đồng chí vào Đảng ngày 18/5/2001; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh D, Nga D. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.





Thứ trưởng Lê Hải An ghi dấu trong một năm với cương vị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Lê Hải An từng được nhận khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2018), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015, 2018), Bằng khen Công đoàn Ngành Giáo dục (2016).

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Lê Hải An, gồm: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Phó Trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT - Ủy viên; Đồng chí Vũ Minh Đức, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Ủy viên; ông Lê Hải Khôi, đại diện gia đình - Ủy viên…

Cũng trong ngày hôm nay, trường ĐH Mỏ - Địa cũng sẽ chức Lễ tưởng nhớ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa chất).

GS.TS Bùi Xuân Nam - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn của cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường đối với PGS.TS Lê Hải An, Đảng ủy, Hội đồng trường, ban giám hiệu, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh quyết định tổ chức lễ tưởng nhớ PGS.TS Lê Hải An tại trường ĐH Mỏ Địa chất. Lễ tưởng nhớ được tổ chức từ 13h30 đến 14h30 ngày 21/10, tại Hội trường 300 của nhà trường.

ĐH Mỏ - Địa chất, nơi Thứ trưởng Lê Hải An công tác hơn 20 năm sẽ tổ chức lễ tưởng niệm chiều 21/10.

Đối với tập thể, cán bộ, giảng viên, nhân viên của ĐH Mỏ - Địa chất, hơn 20 năm công tác tại đây, Thứ trưởng Lê Hải An luôn là một người tài năng, tâm huyết, dù cho ở cương vị nào cũng vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp. Đặc biệt với sinh viên, dù là lãnh đạo trường nhưng Thứ trưởng vẫn luôn dành nhiều thời gian để lên lớp, truyền đạt lại những bài giảng quý giá đối với sinh viên. Tại trường, Thứ trưởng An luôn là thần tượng của nhiều thế hệ sinh viên trong hơn 20 năm qua.

"Từng có thời gian công tác với Thứ trưởng An, tin đồng chí mất tôi cũng rất bất ngờ và tiếc nuối cho một người trẻ, tài năng, tâm huyết, được nhiều đồng nghiệp yêu mến, Bộ GD&ĐT tín nhiệm" - PGS.TS Trần Đình Kiên - nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Mỏ - Địa chất tâm sự.



Tại Bộ GD&ĐT, dù chỉ trong một năm công tác, song dấu ấn của Thứ trưởng Lê Hải An cũng rất đậm nét về chuyên môn, nhiệt huyết. Giữ vai trò Phó Ban chỉ đạo kỳ thi và tuyển sinh năm 2019, Thứ trưởng Lê Hải An đã có dấu ấn góp phần trong thành công của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao... Ngoài công tác chuyên môn, Thứ trưởng An cũng luôn nhận được tình cảm quý mến của các cán bộ, đồng nghiệp tại Bộ GD&ĐT.

Q.Anh