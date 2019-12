Học tiếng Anh hiệu quả nhờ đọc sách

1. Tra cứu từ điển

Khi đọc sách tiếng Anh, tra cứu từ điển những từ không hiểu là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Nó bao gồm các bước, đọc văn bản, gạch chân những từ chưa biết, tra cứu bằng nguồn từ điển đáng tin cậy và viết nghĩa của từ mới vào sách hoặc sổ ghi chú.

Tôi đã áp dụng kỹ thuật hàng trăm lần và quá trình thực hành phát hiện ra hai chiến lược quan trọng giúp cải thiện đáng kể khả năng đọc nói riêng và khả năng học tiếng của mình.

Chiến lược thứ nhất bắt nguồn từ sai lầm viết từ mới vào những mảnh giấy hoặc ghi vào sách, nhưng nhanh chóng lãng quên và gần như không bao giờ học lại. Vì vậy tôi phải viết từ mới vào sổ một cách chi tiết, khoa học và bài bản. Nếu bạn không viết vào sổ ghi chú, những nỗ lực của bạn sẽ tiêu tan bởi vì bạn chỉ học những từ này đúng một lần.

Từ đó dẫn đến chiến lược thứ hai là luôn mang sổ ghi chú bên người. Bạn có thể mua cuốn sổ nhỏ, bỏ vừa túi xách để mang theo bất cứ lúc nào và ghi các từ mới, cấu trúc mới hay đoạn văn hay ho bạn học từ những cuốn sách. Bằng cách này, bất cứ khi nào có thời gian rảnh, bạn cũng có thể xem lại ghi chú.

Một phương pháp "công nghệ" hơn là sử dụng ghi chú của điện thoại hoặc ứng dụng Evernote. Khi muốn ghi nhớ các từ, bạn có thể sử dụng ứng dụng học từ vựng như Anki hoặc Memrise. Chúng sẽ nhắc bạn học lại từ đang dần quên.

Cuốn sổ ghi chú rất hữu ích khi học ngoại ngữ. Ảnh: Igor Barca

2. Đọc cùng lúc hai ngôn ngữ

Phương pháp này yêu cầu bạn cùng lúc đọc hai bản sách, bản tiếng mẹ đẻ và bản tiếng Anh. Nó sẽ cồng kềnh hơn việc đọc kết hợp tra từ điển, nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Việc đọc song song hai bản sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng hơn về nội dung cuốn sách, về ý nghĩa của từ mới và đoạn mới. Vì từ tiếng Anh thường có nhiều nghĩa, đọc bản đã dịch sẽ giúp bạn hình dung cụ thể đối với một từ, trường hợp nào nên dùng nghĩa nào.

Đừng quên viết lại những từ mới, đoạn văn ấn tượng vào sổ ghi chú để liên tục trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận bản thân không hay sử dụng phương pháp này vì thường mất gấp đôi thời gian, không thể di chuyển nhiều nên tôi đã quyết định chuyển sang đọc sách song ngữ.

Về cơ bản, sách song ngữ giống với đọc hai phiên bản sách nhưng sẽ được gộp chung vào một quyển. Bạn vừa có thể học ngoại ngữ, vừa hiểu rõ hơn về nội dung cuốn sách.

3. Đọc truyện tranh

Năm 9 tuổi, tôi bắt đầu học tiếng Italy nhờ bộ truyện tranh bằng ngôn ngữ này do bạn tặng vào dịp Giáng sinh. Tôi đọc nó rất nhiều và đọc đi đọc lại. Không chỉ thích đọc truyện tranh, tôi thích sự kết hợp giữa ngôn từ và hình ảnh trong sách. Hình ảnh giúp biểu đạt nội dung dễ hơn, vì vậy dù không phải người Italy, tôi vẫn có thể hiểu gần hết nội dung và từ đó học tiếng Italy.

Đối với tôi, đọc truyện tranh là cách học vô cùng thư giãn và thoải mái. Bạn sẽ không có cảm giác phải cố tiếp thu kiến thức mới, đôi khi bạn quên đi và chỉ cố gắng tận hưởng nhiều nhất cảm xúc mà hình ảnh mang lại. Nhưng thực ra, bạn vẫn đang tiếp nhận và làm quen với môi trường ngôn ngữ.

4. Đọc kết hợp nghe sách nói

Một trong những phương pháp học ngôn ngữ của tôi là đọc sách ngoại ngữ và kết hợp nghe sách nói của cuốn đó. Giống như chiến lược đọc sách song ngữ, bạn cần nắm bắt hai cuốn sách cùng một lúc nhưng trường hợp này là hai phương thức khác nhau.

Ban đầu bạn có thể khó theo kịp nhưng sau khi hình thành thói quen, đây là chiến lược vô cùng hiệu quả để học cùng lúc ba kỹ năng, nghe, đọc và viết. Khi nghe và đọc, bạn có thể hình dung văn bản và phát hiện ra nhiều từ đang phát âm sai hoặc một từ có nhiều cách phát âm.

Bạn không nhất thiết phải bắt đầu với sách văn học, hãy thử từ thơ đầu tiên. Thơ thường ngắn, khoảng cách dòng thưa giúp bạn ban đầu làm quen dễ dàng hơn. LibriVox là ứng dụng sách nói vô cùng hữu ích mà bạn nên thử sử dụng vì có sách ở nhiều ngôn ngữ và miễn phí.

Phương pháp này sẽ cho bạn cảm nhận sự kỳ diệu, giàu cảm xúc của những bài thơ bạn từng thấy khô khan. Khi học đại học, tôi bị bắt học thơ của đại thi hào William Shakespeare, thú thật là chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng khi kết hợp đọc và nghe, tôi cảm thấy bài thơ hay hơn nhiều lần và tôi từng đánh giá sai về nó.

5. Lựa chọn đầu sách phù hợp

Mở đầu việc học ngoại ngữ bằng những cuốn sách kinh điển ví dụ sách của tác giả Jane Austen chắc chắn sẽ làm khó bạn. Bởi vì cuốn sách này có rất nhiều từ khó đọc, cách dùng từ mang hơi hướng cổ điển khó tiếp thu. Vì vậy, bạn nên lựa chọn sách phù hợp với trình độ của bản thân để việc tiếp thu hiệu quả hơn.

Bạn có thể tìm những cuốn sách kết hợp học tiếng vì những cuốn sách này thường kèm theo bài tập để ôn luyện kiến thức. Một số cuốn có thể có kèm CD hoặc bản sách nói để bạn áp dụng chiến lược số 4.

6. Sách dành cho người mới học

Hiện tại, bạn có thể tiếp cận với nhiều phương thức đọc sách. Bạn có thể đọc sách giấy hoặc đọc trên Kindle, thiết bị dành riêng cho việc đọc sách. Nếu gặp từ khó hiểu khi đọc ngoại văn trên Kindle, bạn có thể nhấp vào từ này để tra nghĩa ngay lập tức mà không cần từ điển. Kindle rất nhỏ gọn và tiện lợi, bạn có thể mang theo đọc ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, giữa hàng nghìn cuốn sách tiếng Anh, người học sẽ rất khó chọn ra cuốn phù hợp với trình độ của bản thân. Nếu là người mới học, bạn có thể tham khảo một số cuốn sách dưới đây.

- Lord of the Flies (Chúa Ruồi, tác giả William Golding)

Đây là cuốn sách thiếu nhi kinh điển được giảng dạy tại không ít trường phổ thông. Cuốn sách kể về một nhóm trẻ người Anh bị mắc kẹt trên đảo hoang và không có người lớn đi cùng. Không luật lệ, không quy tắc đạo đức, các em sớm trở nên bạo lực, sẵn sàng đấu tranh để trở thành người mạnh nhất.

- The Old Man and the Sea (Ông già và biển cả, Ernest Hemingway)

Là cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng toàn thế giới, The Old Man and the Sea đưa bạn đến cuộc chiến đấu đầy căng thẳng giữa ngư dân già và con cá khổng lồ. Tác giả Ernest Hemingway nổi tiếng với phong cách hành văn tự nhiên, đơn giản nên cuốn sách sẽ rất hữu ích cho những bạn mới học ngoại ngữ.

- The Perks of Being a Wallflower (Vũ điệu bên lề, Stephen Chbosky)

Cuốn sách này thuộc thể loại Young Adults, tiểu thuyết dành cho độc giả từ 12 đến 18 tuổi. Vì vậy, ngôn từ của cuốn sách đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của học sinh bản xứ và những người mới học ngoại ngữ. Cuốn sách đề cập đến tình bạn, tình yêu và cuộc sống trung học của nam sinh Charlie.

- To Kill a Mockingbird (Giết con chim nhại, Harper Lee)

Nếu muốn vừa học ngôn ngữ vừa hiểu về văn hóa của ngôn ngữ đó, đây là cuốn sách dành cho bạn. To Kill a Mockingbird sẽ giúp bạn tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ. Cuốn sách xoay quanh cuộc sống của hai anh em ở độ tuổi mới lớn, Jean Louise Finch và Jeremy Atticus Finch ở thị trấn nhỏ Maycomb nằm sâu tại miền Nam nước Mỹ.

Theo Fluent in 3 Months, EF/VnExpress