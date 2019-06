Học phí hàng chục nghìn USD/năm, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc dạy gì?

Ban đầu, đây chỉ là trường mẫu giáo với 20 học sinh. Qua hàng thập kỷ, UNIS trở thành trường liên cấp từ tiền mẫu giáo tới lớp 12 với khoảng 1.600 học sinh. Ở Mỹ, UNIS có hai khuôn viên làm nơi học tập cho con em nhân viên Liên Hợp Quốc và trẻ em ở New York. Ảnh: Starrwhitehouse .

Học phí khối mầm non và tiểu học tại UNIS là 38.600 USD /năm, khối trung học hơn 40.000 USD /năm. Từ lớp 9, càng lên cao, học phí càng đắt. Mức học phí cho khối 12 lên đến gần 43.000 USD . Ảnh: UNIS.

Hai khuôn viên ở New York đều được đầu tư xây dựng với phòng học hiện đại, rộng rãi, phòng thể dục thể thao, thư viện, trung tâm truyền thông, phòng âm nhạc cách âm, studio, phòng thí nghiệm, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời và khu ăn uống. Ảnh: Demcointeriors .

Ban đầu, trường chỉ có 12 học sinh học tại phòng mượn của một trường công lập ở Hà Nội. Lúc đó, trường chỉ có một giáo viên biệt phái của UNIS New York, cũng là hiệu trưởng đầu tiên - TS Alice Ann Winner. Ảnh: UNIS Hanoi.

Với chương trình và hoạt động ngoại khóa tương đương, UNIS Hà Nội có học phí thấp hơn nhiều so với UNIS New York, với mức đóng từ 14.700 USD (mầm non 1) đến 29.700 USD (lớp 12). Ảnh: UNIS Hanoi.