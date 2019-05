Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh liên quan gian lận thi cử

Sáng 22/5, ông Trần Đăng Ninh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình - trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, ông Trần Đăng Ninh cho biết hiện nay, danh sách thí sinh bị can thiệp sửa điểm đã được chuyển về cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

“Tỉnh Hòa Bình sẽ công khai danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc thời điểm công bố cho phù hợp, bởi hiện nay, cơ quan công an đang trong quá trình điều tra. Mặt khác, kỳ thi THPT quốc gia năm nay đang tới gần,” Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hòa Bình cho hay.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Vietnam+.

Theo thông tin do ông Trần Đăng Ninh cung cấp, nhiều thí sinh trong danh sách bị can thiệp sửa điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã đăng ký tham dự kỳ thi năm nay. Những cán bộ công chức, viên chức có con em thuộc danh sách nêu trên cũng đang trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm về mặt Đảng.

“Về hình thức kỷ luật Đảng, chúng tôi đang xem xét dựa trên giải trình của mỗi cá nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục, hình thức kỷ luật Đảng sẽ được ban hành. Việc xử lý về mặt chính quyền sẽ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra công bố kết luận chính thức về mức độ vi phạm của những người liên quan”, ông Trần Đăng Ninh cho biết.

Trước đó, tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh đã được can thiệp, nâng ít nhất từ 0,2 đến cao nhất 9,25 điểm một môn thi.

Bên cạnh đó, kết quả chấm thấm định bài thi tự luận môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT xác định 22 bài thi được chấm chênh lệch điểm từ 1,25 đến 4,75.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam bảy cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Về Kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang tới gần, ông Trần Đăng Ninh cho biết: “Hòa Bình đã họp bàn thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi. Các đơn vị chức năng đã rút kinh nghiệm đảm bảo không để gian lận, tiêu cực xảy ra”.

