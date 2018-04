Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến: Học sinh tự vẫn đạt điểm trung bình 8,9

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trọng Tín, hiệu trưởng Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến cho biết sự việc diễn ra vào ngày 10/4 tại cơ sở của trường ở quận Tân Bình.

Ông Lê Trọng Tín, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM) thông tin về sự việc học sinh của trường tự vẫn.

Cụ thể, vào lúc 5h15 sáng 10/4, hai học sinh và các thầy giáo nội trú của trường phát hiện em T.T.C. đứng trên mái tôn lầu 4, dãy phòng học của trường. Các thầy và học sinh lên mái để thuyết phục em C., đồng thời thông báo để các thầy cô, học sinh chuẩn bị chăn, nệm để đỡ ở phía dưới.

Khi lên mái tôn, một học sinh tiến lại gần C., em C cũng lùi vào vài bước và dừng lại ở khoảng cách 3 mét. Người bạn này khuyên C. đi xuống nhưng C. không trả lời, chỉ ngồi khóc rồi cười. Sau đó C. bất ngờ lùi lại, quay đầu rồi chạy tới phía trước mép tôn, lao mình xuống đất. Ngay lập tức các thầy đưa em C. đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng em C. không qua khỏi.

Trong thư tuyệt mệnh gửi gia đình và nhà trường, ông Tín cho biết, nam sinh T.T.C, lớp 10E3 bày tỏ, em phải chịu áp lực lớn từ việc học tập khi không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình. Em cũng có những dấu hiệu tâm lý bất ổn trước khi diễn ra sự việc đau lòng.

"Nội dung áp lực trong học tập và áp lực gia đình muốn em C. có điểm số tốt hơn để đạt giỏi", báo cáo của trường viết và cũng cho hay, sau khi đọc thư tuyệt mệnh của em C., gia đình không trách cứ gì nhà trường.

Báo cáo của trường về vụ việc học sinh tự vẫn.

Ông Lê Trọng Tín bày tỏ, từ trước đến nay, nhiều học sinh đều sớm thích nghi với môi trường đào tạo nghiêm khắc tại trường Nguyễn Khuyến. Bên cạnh đó vẫn có một số em cảm thấy môi trường trường học áp lực, không theo kịp.

Được biết, em C. vừa vào học tại trường được một học kỳ và kết quả trung bình môn đạt 8,9 điểm.

Ông Tín cũng cho biết, sau sự việc đau lòng này, trong đào tạo nhà trường sẽ sâu sát đến tâm lý của học sinh nhiều hơn, nắm bắt thay đổi của các em để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Nhất là những trường hợp học sinh học yếu, không theo kịp, có bất ổn về tâm lý.

Trường THPT Nguyễn Khuyến là một trường tư thục nổi tiếng ở TPHCM với tỷ lệ đậu ĐH rất cao và thường nằm trong top những trường của TPHCM có điểm thi ĐH cao nhất và cũng là trường có số lượng thủ khoa, á khoa cao nhất nhì cả nước. Năm 2017, Trường tư thục Nguyễn Khuyến là một trong những trường THPT đạt kỷ lục về Thủ khoa, Á khoa vào trường đại học với 162 Thủ khoa, Á khoa. Trường từng được xem là "hiện tượng" khi thu hút học sinh không chỉ ở thành phố mà còn ở các tỉnh về học với đầu vào khắt khe. Yêu cầu về học tập, kỷ luật của trường cũng cực kỳ hà khắc để theo đuổi mục tiêu học sinh phải đỗ ĐH.

Theo Dân Trí