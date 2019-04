Hiệu trưởng sốc vì thầy giáo quan hệ tình dục với nữ sinh tại trường

Trao đổi với PV ngày 23/4, Trưởng công an xã Thượng Hà (Bảo Yên, Lào Cai), cho biết thầy N.V.A., giáo viên trường THCS số 2 Thượng Hà, thừa nhận có quan hệ tình dục nhiều lần với nữ sinh lớp 8 tại phòng trực bán trú của trường. Hiện, nữ sinh có thai 3 tháng.

Trả lời Lao Động về việc này, ông Trần Nhật Hải, Hiệu trưởng nhà trường, nói sau khi vụ việc xảy ra, sáng 22/4, trường nhận được yêu cầu của công an về việc sắp xếp công việc chuyên môn để thầy giáo N.V.A. làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Hải thông tin thầy N.V.A. công tác tại trường được 9 năm, dạy môn Tin học. Trong quá trình công tác, thầy A. luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Nhật Hải nói "rất sốc" khi nghe thông tin về vụ việc, mong cơ quan công an sớm làm rõ.

"Trong cuộc sống cũng như công việc, thầy giáo này rất hòa đồng, được đồng nghiệp, học sinh chia sẻ. Thầy được đánh giá hiền lành, không có biểu hiện tính cách có vấn đề. Từ trước đến nay, thầy A. chưa có vi phạm nào cả", ông Hải cho biết.

Đối với nữ sinh lớp 8 là nạn nhân bị xâm hại, hiệu trưởng nhà trường cho hay đây là học sinh ngoan, có học lực tốt trong lớp. Chính vì thế, nhà trường tin tưởng giao cho em nhiệm vụ làm trưởng phòng của một phòng bán trú. Sự việc xảy ra với em rất đáng tiếc và đau lòng.

Tối 23/4, đại tá Phạm Hùng Cương, Trưởng công an huyện Bảo Yên, cho biết cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thầy giáo N.V.A. để điều tra hành vi xâm hại tình dục nữ sinh lớp 8.

Làm việc với công an, ông A. thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh tại phòng trực bán trú của trường.

Theo VietNamNet, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), đã yêu cầu Sở GD&ĐT Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có).

Ông Minh cũng thông tin, sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT địa phương và nhà trường đang tích cực làm việc với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Trước đó, 13h ngày 21/4, Công an xã Thượng Hà nhận được tin báo của gia đình anh H.T.H. về việc em Yến, 14 tuổi, có biểu hiện lạ, nghi bị xâm hại tình dục. Công an xã đã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua trình bày của bị hại trước sự chứng kiến của hai chị trong gia đình, nữ sinh nói thầy N.V.A. quan hệ tình dục nhiều lần với em, dẫn đến mang thai 3 tháng, có phiếu siêu âm.

Yến trình bày bị thầy giáo quan hệ tình dục từ năm 2017 khi đang học lớp 7. Ông N.V.A. có cho cháu một máy điện thoại kèm sim để liên lạc. Công an xã đã thu giữ chiếc điện thoại trên.

Cũng theo đại diện Công an xã Thượng Hà, thầy giáo thừa nhận có quan hệ tình dục nhiều lần tại phòng trực bán trú của trường. Vụ việc có tính chất phức tạp, vượt thẩm quyền của công an xã, ông Chinh báo cáo, xin ý kiến công an huyện.

Trao đổi với PV sáng 23/4, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, thông tin sau cuộc họp khẩn cấp ngày 22/4 của UBND huyện với ban giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT Bảo Yên và công an, thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày , tính từ 23/4.

*Tên học sinh đã thay đổi.

