Hải Phòng: Nữ sinh bị xé áo, đánh hội đồng

Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một thiếu nữ bị một nhóm khác cùng tầm tuổi thay nhau dùng chân, tay đánh đập, giật tóc, xé áo, bắt quỳ xin lỗi ngay trên đường phố.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh đạp, xé áo,... Ảnh cắt từ clip

Ban đầu, thiếu nữ bị đánh cùng các đối tượng của nhóm người được xác định là học sinh của một trường trên địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Nội dung của đoạn hội thoại thể hiện việc thiếu nữ bị “đánh hội đồng” vì đã xen vào chuyện tình cảm của bạn và lên trang Facebook cá nhân để chửi bạn… Những người này đã tìm và thay nhau đánh đập, xé áo cho đến khi một nam thanh niên xuất hiện can ngăn.

Trao đổi với PV, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, nạn nhân bị hành hung trong clip là Nguyễn Thị N. (SN 2001), học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Dương. Nhóm đối tượng hành hung gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 2000, đã bỏ học); Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2002); Hoàng Thị Phương (SN 2002) và Đỗ Thị Ngân (SN 2002) đều trú tại Dụ Nghĩa (xã Lê Thiện, huyện An Dương) và là học sinh lớp 9 trường THCS Lê Thiện.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6/2016 tại khu chung cư xã An Hưng (huyện An Dương) khi nhóm của Lan hẹn N. đến nói chuyện vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tại đây, cả nhóm Lan đã hành hung và liên tục chửi bới, lăng mạ, xé áo, giật tóc, bắt N. quỳ xin lỗi trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều học sinh khác.

Ngày 19/12, đoạn clip được Lưu Văn Hùng (SN 1995, ở Thắng Lợi, An Hưng, An Dương, Hải Phòng) chia sẻ trên trang cá nhân.

Đức Biên