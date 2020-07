Hải Phòng: Những hình ảnh chỉ có thể bắt gặp trong mỗi mùa thi

Theo kế hoạch được duyệt của Sở GD&ĐT Hải Phòng, tại kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm nay, toàn thành phố có 18.845 thí sinh dự thi, giảm 272 thí sinh so với năm học 2019-2020.

Từ sáng sớm, tại các điểm thi ở Hải Phòng, nhiều thí sinh đã có mặt

Đây luôn là kỳ thi gây áp lực lớn nhất cho những người trong cuộc từ học sinh đến giáo viên, phụ huynh và cả những nhà quản lý giáo dục.

Từ sáng sớm, cổng trường THPT Kiến An đã có nhiều thí sinh đến

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Gia đình & Xã hội tại một số điểm thi tại Hải Phòng.

Kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 THPT công lập luôn là kỳ thi áp lực nhất của học sinh

6 giờ ngày 16/7, tại các điểm thi như THPT Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng), Lê Quý Đôn, Hải An (quận Hải An), Kiến An (quận Kiến An)…, rất nhiều thí sinh được cha mẹ đưa đến. Lúc này các cổng trường cũng đã mở giúp các thí sinh có thể vào trong làm quen với không gian trường thi.

Đội ngũ tình nguyện viên đã sẵn sàng tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử.

Lực lượng CSGT, an ninh quận Hải An có mặt từ sớm tại các điểm thi ổn định tình hình.

Tại trường THPT Ngô Quyền có 50 tình nguyện viên là học sinh các khối 10, 11 và 12 nhiệt tình, hăng hái tham gia mùa thi cho các thí sinh: hướng dẫn tìm phòng thi và nhắc nhở kiểm tra lại thẻ dự thi, thẻ căn cước ....

Trường THPT Ngô Quyền có 50 học sinh tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi

Tình nguyện viên của trường THPT Lê Hồng Phong

Một tình nguyện viên của trường THPT Lê Quý Đôn đang giúp thí sinh ra gửi bớt đồ

Phía ngoài cổng trường, lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ phân luồng, tránh ùn tắc giao thông cục bộ tại các điểm thi.

6 giờ 30, cơ bản các thí sinh đã ổn định dưới sân trường nghe phổ biến quy chế thi.



Hội đồng thi THPT Trần Nguyên Hãn đang phổ biến quy chế thi

Các thí sinh được hướng dẫn ngồi theo số báo danh và số phòng thi trước khi nghe phổ biến quy chế thi.

Hội đồng thi THPT Ngô Quyền

Hồi hộp, lo lắng là tâm trạng chung của các thi sinh và cả các bậc phụ huynh.

Một thí sinh đang tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi

Lo lắng, hồi hộp theo dõi con vào trường thi là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh

Tại các cổng trường THPT Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, Hải An… nhiều giáo viên, lãnh đạo nhà trường khối THCS cũng dành thời gian đến động viên học trò đi thi.



Hiệu trưởng trường THCS Đông Hải, q.Hải An (áo trắng) đến động viên học trò của mình

Hiệu trưởng THCS Hoàng Diệu (q.Lê Chân) cũng có mặt tại điểm thi Ngô Quyền

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền năm nào cũng đến trường THPT Ngô Quyền động viên các học trò. Cô Hương cho biết, khối 9 năm nay có 438 em tốt nghiệp và có hơn 200 em dự thi tại ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm này.



Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền năm nào cũng đến trường thi động viên học sinh

Các thi sinh được gọi tên vào phòng thi, đến 7 giờ 30, các thí sinh đã ổn định trật tự trong phòng thi.



Thí sinh đang làm thủ tục vào phòng thi tại hội đồng thi THPT Ngô Quyền

Và ổn định trật tự chuẩn bị bước vào phần thi môn Ngữ văn

Sáng nay 16/7, các sĩ tử của Hải Phòng sẽ thi môn Ngữ Văn, chiều thi môn Tiếng Anh và sáng mai (17/7) sẽ thi môn Toán.

Chị Vũ Thị Thanh Hiền, 42 tuổi, chia sẻ, chị có con gái đầu tên Nguyễn Vũ Ngọc Linh dự thi tại đây. "Những ngày qua tôi chăm sóc, động viên con giữ gìn sức khỏe, tập trung ôn thi cho tốt. Tôi còn đưa con đi lễ cầu may", chị Hiền tâm sự.



Tâm lý lo cho con chưa muốn về dù các con đã bước vào phòng thi

Nhiều ông bố xin nghỉ để phục vụ con những ngày đi thi

Theo quan sát của PV, đã 8 giờ nhưng các phụ huynh vẫn nán lại ở cổng trường, nhiều phụ huynh cho biết đã xin nghỉ phép để đưa đón con đi thi.

