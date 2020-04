Sáng nay 23/4, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố Hải Phòng bắt đầu đi học trở lại. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, việc tách lớp chia làm 2 nhóm để đảm bảo giãn cách trong lớp được các trường áp dụng. Hầu hết, học sinh đi học đông đủ, lác đác vài em vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc đang ở xa chưa về kịp.

Từ rất sớm, học sinh các trường THPT Hải An, THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng) đã có mặt tại cổng trường mong ngóng cổng mở để vào học.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp

Tâm trạng ai cũng háo hức, vui mừng vì được trở lại trường. 100% học sinh đều ý thức đeo khẩu trang tới lớp, thực hiện đo thân nhiệt và khai báo dịch tễ cho giáo viên chủ nhiệm. Theo đánh giá của học sinh trên lớp, việc ngồi giãn cách khiến các em bỡ ngỡ, chưa quen, đặc biệt sĩ số lớp bị chia đôi sang 2 buổi sáng và chiều gây tâm lý cho các em.

Tâm trạng học sinh vui và háo hức vì được trở lại lớp sau đợt nghỉ dài vì COVID-19

Tại trường THPT Lê Quý Đôn, tổng số học sinh khối 12 có 440 học sinh, định biên 11 lớp; nay thực hiện việc giãn cách nhà trường đã chia đôi thành 22 lớp, mỗi lớp sẽ học 2 buổi sáng và chiều, mỗi bàn 2 học sinh.

Mỗi bàn 2 học sinh là sắp xếp phổ biến của các trường khi phải giãn cách

Tương tự, tại trường THPT Hải An, trong ngày đầu có 344/346 học sinh khối 12 đến lớp do có 2 học sinh đang "kẹt" lại Hà Nội và Nha Trang chưa về được. Để đáp ứng việc giãn cách cho học sinh khối 9 trở lại trường học an toàn, nhà trường cũng phải chia đôi mỗi lớp học thành 2 nhóm, học 2 phòng khác nhau cùng trong buổi sáng. Trên lớp, nhà trường bố trí học sinh ngồi theo hình tam giác với bình quân 18 học sinh/phòng, đảm bảo việc giữ khoảng cách trong lớp học.

Chia đôi lớp học là phương án tối ưu của các trường khi giãn cách cho học sinh

Tại trường THCS Đông Hải (quận Hải An), ngay lối vào, nhà trường cho lắp đặt hệ thống dây giãn cách có kẻ gạch để học sinh luôn giữ khoảng cách xa nhau 1,5m mỗi khi vào trường. Việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay v.v…cũng được nhà trường bố trí lực lượng và trang thiết bị ngay ở cổng.

Hệ thống dây chia lối của THCS Đông Hải giữ khoảng cách cho học sinh

Trong lớp học, trung bình mỗi phòng có 21 học sinh được xếp ngồi 2 học sinh/bàn. Tuy nhiên, do hệ thống phòng học xây dựng cũ, diện tích phòng hạn chế nên dù có bố trí 2 học sinh/bàn nhưng cảm quan nhìn thấy rất khó giữ được khoảng cách 1,5m cho mỗi em.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng Phòng GD&ĐT quận Hải An kiểm tra việc giãn cách trong lớp học của trường THCS Đông Hải

Tại trường THCS Đằng Lâm, buổi đầu trở lại lớp, không chỉ học sinh khối 9 phấn khởi mà các thầy cô cũng rất vui vì được trở lại giảng dạy trực tiếp. Tuy nhiên, điều các cô băn khoăn, liệu có đủ sức khỏe để kéo dài duy trì việc vừa dạy 2 buổi cho học sinh của lớp, vừa lo dạy online cho học sinh lớp khác hay không?

Trường THPT Cát Bà cũng chia lớp để giãn cách cho học sinh

Trường THCS Hoàng Diệu (quận Lê Chân) có 3 lớp khối 9 với 124 học sinh nay cũng được chia tách thành 6 lớp, trung bình mỗi lớp có 20 học sinh.



Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu kiểm tra việc giãn cách tại 1 lớp học của trường

Cô Trần Thị Kim Xuyến, hiệu trường nhà trường nhận xét: " Vào giờ ra chơi hay tan học, rất khó giám sát học sinh giãn cách. Chưa kể, tới đây, khi học sinh các khối 6, 7, 8 trở lại trường, việc giãn cách khó có thể thực hiện được khi phòng học không đủ…"

Trường THCS Lý Tự Trọng không gặp khó trong việc giãn cách vì sĩ số ít

Là một trong những trường có sĩ số lớp đúng tiêu chuẩn (khoảng 30 HS/lớp) và là trường duy nhất bậc THCS tổ chức học 2 buổi/ngày, trường THCS Lý Tự Trọng (quận Ngô Quyền) thừa nhận không gặp khó khăn gì khi bố trí giãn cách cho học sinh trong lớp.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp tại trường THPT Hàng Hải

Tại trường THPT Hàng Hải (quận Ngô Quyền), trong sáng nay có 312/315 học sinh khối 12 đến lớp. Do điều kiện toàn trường chỉ có 20 phòng học, việc bố trí giãn cách mỗi học sinh 1,5m khiến nhà trường loay hoay, chia mỗi lớp thành 2 nhóm để dạy (sáng 13 lớp, chiều 14 lớp). Trước đó, trường THPT Hàng Hải đã chủ động tổ chức cho học sinh học trực tuyến ngay từ tuần thứ 2 của tháng 2/2020 để duy trì nề nếp việc học, ôn lại bài cũ và giảng dạy bài mới theo chương trình.

Tiết thể dục của thầy và trò THCS thị trấn Cát Bà trong ngày đầu trở lại học

Theo đánh giá của chung từ các trường trên địa bàn Hải Phòng, dù các cơ sở giáo dục đều có sự chuẩn bị tốt bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi trở lại trường song trước yêu cầu giãn cách lớp học, chia nhỏ sĩ số lớp khiến họ thực sự rối bời.

Việc giãn cách xét về lâu dài khi các khối cùng đến trường khó thực hiện được

Cô Đ.T.H, giáo viên trường THCS trên địa bàn quận Lê Chân chia sẻ: "Việc học trở lại giúp cả cô và trò đều vui. Nhưng việc giãn cách với yêu cầu 1,5m/học sinh là khó khả thi vì lớp bị chia đôi, giáo viên phải dạy gấp đôi số tiết/tuần, chưa kể phải "xen canh" đảm nhiệm tiết dạy các lớp dưới. Trước mắt, chúng tôi đều sẵn lòng đồng hành khắc phục nhưng về lâu dài, sức khỏe khó mà đảm bảo được".

Học sinh khối 9 THCS Ngô Quyền ngày đầu trở lại lớp

Theo cô Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, nhà trường phải tách mỗi lớp làm hai nhóm, một nhóm học theo thời khóa biểu, còn một nhóm các cô giáo hỗ trợ ôn luyện kiến thức cũ học trực tuyến và ngày hôm sau thì ngược lại.

"Đây chỉ là phương án tạm thời do thời gian chuẩn bị gấp gáp. Nhà trường khá lo lắng, khi khối 6, 7, 8 quay trở lại học, việc tách lớp khiến số lượng phòng học không đủ đáp ứng, số tiết giảng dạy thầy, cô giáo cũng tăng gấp đôi sẽ không đảm bảo được sức khỏe" – cô Hương cho biết.

Cùng quan điểm này, cô Nguyễn Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: "Việc giãn cách lớp học là cần thiết nhưng chưa phù hợp thực tế vì diện tích lớp học là cố định, có bố trí khoảng cách 1,5m cũng chỉ là tương đối".

Đồ họa: TTXVN

Tại Văn bản số 2993/UBND-VX ngày 21/4/2020, UBND thành phố đã đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh trung học cơ sở đối với khối 9 và học sinh trung học phổ thông đối với khối 12 đi học trở lại từ ngày 23/4/2020; đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở (khối 6, khối 7, khối 8 ) và học sinh trung học phổ thông (khối 10, khối 11) đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.

Minh Lý