Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn khi thi tốt nghiệp THPT

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số công việc sau:

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 7/2020 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra các nội dung công việc chuẩn bị cho kỳ thi theo đúng quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi, chấm thi, nhất là các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, các điểm thi đặt tại trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các điểm thi sát khu dân cư, cơ quan, nhà máy, công xưởng,... có thể gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của điểm thi.



Đối với địa điểm chấm thi cần lưu ý đến việc lưu trữ bài thi tuyệt đối an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác làm phách, tổ chức chấm thi tự luận và chấm thi trắc nghiệm (in phiếu trả lời trắc nghiệm đúng quy định, trang bị đầy đủ máy quét, máy tính phục vụ chấm thi).

Rà soát kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các điểm thi; tăng cường công tác truyền thông kỳ thi.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD-ĐT chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi đáp ứng yêu cầu, thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đủ số lượng với chất lượng tốt nhất, không để xảy ra sai sót, đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng đề thi tại các Điểm thi của Hội đồng thi.

Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng người trong mỗi khâu tổ chức thi, tăng cường tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho những người tham gia kỳ thi.

Công an thành phố Hà Nội cần chỉ đạo kịp thời, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận, tung tin không đúng sự thật về kỳ thi trên không gian mạng và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong kỳ thi.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi trên địa bàn thành phố, bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế, phối hợp truyền thông cho học sinh, phụ huynh học sinh chủ động khai báo y tế theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi.

Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì thông báo ngay Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để giải quyết.

Theo VOV