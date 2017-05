Hà Nội: “Tuýt còi” trường học phát đơn tuyển sinh sớm

Ngày 26/5, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có công văn nhắc nhở các trường học trên địa bàn tuyển sinh đúng thời gian quy định. Theo Sở, thời gian gần đây Sở có nhận được thông tin phản ánh một số trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức phát hành đơn đăng ký tuyển sinh năm học 2017 - 2018 trước thời hạn của Sở.

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm lịch tuyển sinh của Sở. Nếu phát hiện cơ sở giáo dục có dấu hiệu vi phạm, đề nghị Phòng GD&ĐT tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo Sở.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017 - 2018, tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 15 - 26/6. Cụ thể: Với lớp 1 từ ngày 15 - 18/6; lớp mẫu giáo 5 tuổi từ ngày 19 - 22/6; đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23 - 26/6. Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1/7 - 15/7. Thời gian tuyển sinh bổ sung diễn ra từ ngày 18 - 20/7.

Cũng liên quan tới tổ chức hoạt động hè, sau khi ban hành quy định tổ chức hè cho các cấp học phổ thông, Sở GD&ĐT tiếp tục có hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2017. Để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học 2017 - 2018 của cấp học mầm non Hà Nội, Sở đã có những quy định tổ chức hoạt động hè tại trường mầm non.

Cụ thể, phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Các trường chỉ tổ chức hoạt động hè khi đã báo cáo và được sự đồng ý của phòng GD& ĐT.

Trường học xây dựng kế hoạch hoạt động hè, thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè ghi chép đầy đủ (thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày...), duy trì việc họp giao ban trong hè. Thực hiện chế độ thu chi theo quy định, thu học phí trong hè phải có sự thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của các cấp quản lý theo quy định.

Phân công, bố trí giáo viên trên lớp theo quy định, quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè và bố trí luân phiên cho giáo viên được nghỉ hè. Ngoài ra, thực hiện công tác giảm bớt số trẻ/ lớp. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi và tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất và thẩm mỹ. Tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi, đối với trẻ 5 tuổi không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào. Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ.

Thanh Hằng