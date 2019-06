Hà Nội: Phụ huynh “phát sốt” vì chưa in được giấy nhập học vào lớp 10

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 20/6/2019 đến ngày 22/6, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên, trường THPT công lập tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 sẽ phải làm thủ tục xác nhận nhập học. Cũng trong thời gian này, thí sinh cũng được lựa chọn thay đổi nguyện vọng (giữa các nguyện vọng độc lập) vào các trường đã trúng tuyển.

Vào đầu giờ sáng nay, nhiều phụ huynh đã bắt đầu thực hiện thao tác xác nhận nhập học qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, suốt từ đầu giờ sáng đến thời điểm 10h trưa nay, vẫn “loay hoay” trong việc đăng nhập, thực hiện thao tác xác nhận nhập học vào lớp 10.

“Tôi đăng nhập vào hệ thống trực tuyến nhưng phải một lúc mới vào được vì mật khẩu là các ký tự khá khó thao tác cả chữ số, chữ in, chữ thường mà tôi chưa đổi mật khẩu nên còn bỡ ngỡ mãi mới vào được. Khi đăng nhập được, làm theo các hướng dẫn vẫn không thể in được phiếu xác nhận nhập học” - chị Thu Hương (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Hà Nội quy định thí sinh phải xác nhận nhập học theo hai hình thức trực tuyến và trực tiếp từ 20 - 22/6.

Để cho “chắc ăn” và nhà không có máy in, nhiều phụ huynh đã đến tận trường THCS - nơi thí sinh học và nộp đăng ký dự thi để làm thủ tục xác nhận nhập học. Song, theo phản ánh của phụ huynh tại một vài trường cũng vẫn xảy ra hiện tượng phụ huynh không in được phiếu xác nhận nhập học, có nơi toàn trường chưa thực hiện được việc in phiếu cho phụ huynh.

“Xin nghỉ làm buổi sáng nay để đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học cho con mà từ lúc 8h đến giờ, cả trường không in được giấy xác nhận nhập học, phụ huynh chúng tôi chờ sốt cả ruột. Xác nhận được trên hệ thống thành công, nhưng giờ phải chờ in giấy để nộp cho trường trúng tuyển” - một phụ huynh tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 20/6, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, việc phụ huynh chưa thực hiện được đăng nhập có thể do các thao tác đăng nhập chưa đúng. Bên cạnh đó, có tình trạng phụ huynh chưa xác nhận nhập học được, chưa in phiếu xác nhận nhập học là do quá trình đăng ký email của phụ huynh chưa đúng.

“Các trường hợp xảy ra lỗi là do email mà phụ huynh đăng ký tại THCS là chưa đúng nên hiện tại hệ thống đang gửi về và trong quá trình tải xuống. Phụ huynh bây giờ mới dùng đến nên mới xảy ra hiện tượng này. Hiện tại đã có bộ phận trực hỗ trợ của Sở tại các số điện thoại: 02438253743; 02439368762. Phụ huynh gọi điện đến các số máy này để được hướng dẫn, kiểm tra lại tài khoản. Khi đã cấp lại địa chỉ email, việc xác nhận nhập học và in phiếu sẽ diễn ra bình thường và không ảnh hưởng đến kết quả xác nhận nhập học của học sinh” - ông Phạm Quốc Toản cho biết.

Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh, Sở GD&ĐT cho biết, năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đưa vào vận hành chính thức công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT. Hệ thống đã được kích hoạt từ 0h00 ngày 20/6/2019 và tự động khóa vào 24h ngày 22/6/2019.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT (công lập, ngoài công lập), các trung tâm GDNN-GDTX tạo điều kiện tốt nhất cho cha mẹ học sinh tham gia xác nhận nhập học cho học sinh. Cụ thể, mở các phòng máy có kết nối internet cho học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu được trực tiếp xác nhận nhập học trực tuyến; Phân công cán bộ tuyển sinh trực, hỗ trợ học sinh, cha mẹ học sinh xác nhận nhập học.

Nếu cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ nhập học, các trường tạo điều kiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định, giúp cha mẹ học sinh ít phải đi lại; Khi học sinh/cha mẹ học sinh xác nhận nhập học trực tiếp, các trường/trung tâm cập nhật ngay thông tin học sinh nhập học lên hệ thống trực tuyến (trừ trường hợp học sinh ngoại tỉnh nhập học vào trường THPT ngoài công lập).

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 1 đến 15/7, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã xác nhận nhập học.

Quang Anh