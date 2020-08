Hà Nội: Nhiều trường ngoài công lập liên tục đổi lịch tựu trường

Trường tư đồng loạt điều chỉnh lịch tựu trường

Theo ghi nhận, tại nhiều trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội đã điều chỉnh lịch tựu trường cho năm học mới nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh COVID-19, Trường Nguyễn Siêu quyết định tiếp tục lùi thời gian tập trung học sinh đến thứ Hai ngày 17/8. Đồng thời, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, nhà trường đã tiến hành khảo sát tới các gia đình học sinh. Theo nhà trường, kết quả khảo sát là cơ sở giúp nhà trường chuẩn bị tốt nhất các phương án đón học sinh trở lại trường.

Tương tự, ngày 13/8, Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi thông báo điều chỉnh lịch tựu trường năm học 2020 - 2021. Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Theo kế hoạch cũ, ngày tựu trường năm học 2020 - 2021 của trường là 3/8. Do dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao nên nhà trường đã quyết định lùi ngày tựu trường đến 17/8. Tuy nhiên dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, việc học sinh tựu trường vào lúc này sẽ không đảm bảo an toàn sức khỏe. Vì vậy, nhà trường quyết định một lần nữa lùi ngày tựu trường đến 3/9. Trước ngày 1/9, nhà trường sẽ có thông tin chi tiết về ngày tựu trường và khai giảng năm học 2020 - 2021".

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, ngày tựu trường của trường là 17/8, tuy nhiên trước diễn biến của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho các học sinh, nhà trường quyết định điều chỉnh lịch tựu trường. Cụ thể, toàn bộ học sinh khối THCS và THPT sẽ tựu trường vào ngày 24/8. Dựa trên tình hình thực tế và chỉ đạo của cơ quan chức năng, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi thông báo phương án học tập cụ thể tới phụ huynh và học sinh.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường phổ thông tại Hà Nội đã dời lịch tựu trường so với dự kiến. Ảnh minh họa: Q.Anh

Cũng theo lãnh đạo Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, trong thời gian tới, học sinh cần tiếp tục cùng cha mẹ, thầy cô thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch ôn tập, tự học để sẵn sàng bước vào năm học mới 2020 - 2021. Trước đó, nhà trường đã đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh… có di trú tới các địa phương có dịch COVID-19 (Đà Nẵng và các địa phương theo Bộ Y tế) trở về Hà Nội sau ngày 8/7 thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà và thường xuyên theo dõi sức khỏe.

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trường học

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, để triển khai nghiêm túc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Chủ tịch UBND thành phố, Sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai ngay việc rà soát những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 01/7.

Đặc biệt chú ý đối với những người có đến các khu vực có nguy cơ cao như: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm tiệc cưới và Hội nghị For You Palace. Các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú của bệnh nhân… Những trường hợp có liên quan tới các khu vực nêu trên thì phải tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với những người trở về từ Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố như trên thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế địa phương.

Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, tất cả các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là địa điểm tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh và các hoạt động hè năm 2020 phải duy trì đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng và nguồn nước sạch để rửa tay, thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang theo quy định. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng… có kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong trường học và các cơ sở giáo dục đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại các đơn vị.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trong thời gian nghỉ hè, lãnh đạo các nhà trường duy trì liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Hạn chế tổ chức tham quan, du lịch đến những điểm có nguy cơ dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, tuyệt đối không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch, bệnh gây hoang mang dư luận.



Quang Anh