Hà Nội: Nâng cao đảm bảo an ninh, an toàn trường học dịp Tết

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản số 5475/SGDĐT-CNTT gửi tới các Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trường học, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ giáo viên và học sinh;

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong giờ sinh hoạt tập trung, hoạt động ngoại khóa để nhắc nhở, khuyến cáo việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học đảm bảo an toàn trường học dịp Tết.

Đồng thời chủ động phối hợp cùng các cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27-02-2017 giữa Sở GD&ĐT và Công an Thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học;

Duy trì vệ sinh phòng học, khu vệ sinh, lớp học hàng ngày, tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần, phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hàng quán và đảm bảo trật tự an toàn giao thông xung quanh cổng trường.

Các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, căng tin trường học phải rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị, hồ sơ pháp lý... đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tiến hành tổng vệ sinh bếp ăn, nhà ăn, căng tin trước khi tổ chức phục vụ học sinh giáo viên không để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đặc biệt trong mùa hanh khô và những ngày nghỉ lễ, tết, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Đặc biệt, khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, tham quan các di tích lịch sử... các đơn vị phải thống nhất và có kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh và có kế hoạch cụ thể báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, trong công tác tổ chức phải đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn cho thầy và trò.

Liên quan tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ GD&ĐT cũng vừa có công văn gửi giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng các trường đại học; hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; Giám đốc Sở GD&ĐT cả nước về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong công văn, Bộ yêu cầu các trường, Sở GD&ĐT quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, các quy định về an toàn giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tàng trữ, vẫn chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

