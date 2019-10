Hà Nội: Không để “người lạ” xuất hiện tại các trường học

Ngày 22/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, trường học ngành giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông và tổ chức ngoại khóa.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, Sở chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền tại địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, tổ chức cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại đặc biệt trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Các trường học sẽ phải tăng cường đảm bảo an toàn khu vực cổng trường.

Kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị. Thiết lập, công khai "đường dây nóng" để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, yêu cầu bắt buộc cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định. Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường; tuyên truyền các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham quan, học tập ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô hoặc các tỉnh lân cận phải phù hợp với lứa tuổi, đối tượng tham gia. Việc tổ chức phải được thống nhất và đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Phải lựa chọn những đơn vị (Công ty) cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, uy tín, xe vận chuyển đảm bảo chất lượng, lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bố trí cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng tham gia và quản lý học sinh bảo đảm an toàn khi tổ chức.

Một vấn đề khác được nhiều phụ huynh quan tâm đó là an toàn thực phẩm tại các trường học. Trong thời gian qua, tại Hà Nội, ngành y tế cũng với ngành GD&ĐT cũng đã phối kết hợp chặt chẽ để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, giảm nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường thực hiện nghiệm việc ký hợp đồng thực phẩm tại những đơn vị đủ cơ sở pháp lý, kiên quyết không hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm không an toàn.

Thanh Hằng