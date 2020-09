Hà Nội: Hơn 2 triệu học sinh nô nức đến trường khai giảng năm học mới

Ngay từ sáng sớm, học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS được phụ huynh đưa tới trường. Theo ghi nhận tại một số trường mầm non, tiểu học, trung học các quận nội thành Hà Nội, ở khu vực cổng trường đều có lực lượng chức năng như công an, dân phòng, bảo vệ nhà trường làm công tác phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông ở khu vực cổng trường, giải tỏa không ách tắc và đảm bảo phòng chống COVID-19.

Học sinh khi vào trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn, 100% học sinh thực hiện đeo khẩu trang. Những trường hợp học sinh không mang khẩu trang đều được nhà trường chuẩn bị sẵn và đeo cho học sinh. Phụ huynh cũng được nhắc nhở đeo khẩu trang, không vào khu vực trong trường, không tụ tập đông ngoài cổng trường…

Các trường học đều thực hiện nghiêm các quy định phòng chống COVID-19. Thực hiện giãn cách học sinh trong trường. Khu vực sân trường đều có phông, bạt che nắng. Tham dự khai giảng tại sân trường là học sinh đầu cấp, đại diện học sinh các khối, lớp. Một số trường học còn ưu tiên học sinh cuối cấp, bởi đây là khai giảng năm học cuối của các em.

Khai giảng tại trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội).

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khai giảng năm học mới 2020 - 2021 tại các trường học trên địa bàn được tổ chức chương trình ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn (thời gian không quá 45 phút); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".

Đối với trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, khai giảng sẽ có các nghi thức: Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca (cả trường hợp khai giảng trong lớp học). Đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường đọc lời chào mừng, tuyên bố khai giảng năm học mới (nội dung ngắn gọn, không quá 01 trang A4). Đánh trống khai trường. Đối với cấp học mầm non, tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" tại các lớp học (không tổ chức tập trung toàn trường).

Cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tập trung duy trì nền nếp học tập; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình theo quy định.

Một số hình ảnh khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội sáng 5/9:

Trẻ mầm non được bố mẹ đưa đến trường, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Học sinh tiểu học tay cầm cờ hoa đến trường từ rất sớm.

Được giáo viên chỉ dẫn vào khu vực sân trường để dự lễ khai giảng.

Các trường đều bố trí bảo vệ, giáo viên rửa tay diệt khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh.

Nhiều trường học treo khẩu hiệu chào mừng năm học mới.

Học sinh chào cờ, bắt đầu cho lễ Khai giảng năm học mới.

Trường THPT Phan Đình Phùng từ sáng sớm đã đón học sinh tới trường khai giảng.





Đo thân nhiệt trước khi vào dự lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.





Học sinh dự khai giảng ở sân trường.





Đại diện Ban Giám hiệu trường THPT Phan Đình Phùng đọc diễn văn chào mừng năm học mới.

Đánh trống khai trường, chính thức bước vào năm học 2020 - 2021.

Quang Anh