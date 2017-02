Hà Nội: Dư chấn đau lòng sau clip trẻ bị cô dùng dép đánh đập

Giáo viên dùng dép đánh trẻ em gây phẫn nộ (ảnh cắt từ clip).

“Mất Tết” vì con bị đánh

“Thật là dã man, mất nhân tính”, “Vô cùng căm phẫn”, “Đề nghị truy tố giáo viên đang tâm đánh đập trẻ em”... đó là những lời bực tức, phẫn nộ mà cộng đồng mạng dành cho hai giáo viên xuất hiện trong đoạn clip bạo hành trẻ mầm non được đưa lên mạng vào ngày 5/2. Thậm chí, không ít người bày tỏ mong muốn “xóa sổ” cơ sở nơi xảy ra vụ bạo hành được cộng đồng mạng lan truyền trong suốt hai ngày qua. Đoạn clip gây sốc này nhanh chóng được xác định xảy ra tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 5/2 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một số giáo viên mầm non bạo hành trẻ. Đầu video, một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến cháu ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm" sau khi kéo bé vào nhà vệ sinh. Cuối clip, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé khác đang khóc kèm lời quát tháo “phải nín ngay”.

Theo xác nhận của chủ cơ sở nhóm lớp mầm non Sen Vàng, sự việc xảy ra vào ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng. Hai cô giáo đánh trẻ là Đ.T.B (23 tuổi) và N.T.H.N (22 tuổi). Cả hai giáo viên đều làm tường trình. Theo tường trình của cô N: “Vào ngày 8/1, cháu bé K mới đi học, do cháu khóc hơi nhiều nên cô đã không kiềm chế được cảm xúc nên có những hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo". Đồng thời, qua đó cô N bày tỏ mong muốn được nhà trường, phụ huynh tha thứ cho hành động sai lầm đã gây ra.

Ấm ức suốt cả Tết vì trước đó con đi học bị nhiều vết bầm, hoảng loạn khi về nhà, một phụ huynh (có con xuất hiện trong clip) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất sốc, tức giận khi xem đoạn clip ghi lại cảnh các cô bạo hành con. Trước đó, khi đi học về, buổi tối về cháu hay khóc và ngủ thì bị giật mình, thậm chí không dám đi vệ sinh. Gia đình ăn Tết không ngon vì chuyện con bị đánh, đến giờ chỗ tai của con vẫn còn vết tím. Sau khi clip được đăng tải trên Facebook, các cô đã nhận ra sai sót, hối hận xin tha thứ. Mong rằng các giáo viên trẻ coi đây là bài học để rút kinh nghiệm, yêu thương trẻ hơn”.

Đã đình chỉ hoạt động

Ngay sau khi đoạn clip nêu trên được đăng tải, ngoài việc yêu cầu các giáo viên xuất hiện trong clip làm bản tường trình, phụ trách nhóm trẻ đã sa thải đối với 2 giáo viên có hành vi bạo hành học sinh. Đồng thời đã có báo cáo tới Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, Sở GD&ĐT Hà Nội về sự việc. Được biết, nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng được UBND phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cấp phép hoạt động từ năm 2015, thường xuyên trông giữ khoảng 50 - 60 trẻ. Cả hai giáo viên bạo hành trẻ là giáo viên thuộc lớp “Hươu Cao Cổ” của cơ sở này.

Ngày 6/2, Bộ GD&ĐT đã có yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng (Hà Nội). Công văn do nêu rõ, theo phản ánh của các báo (có kèm video clip), các cô giáo đã quát mắng, đánh đập và ngược đãi một số trẻ tại nhóm trẻ này. Đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.

Liên quan đến sự việc, chiều ngày 6/2, Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, Phòng đã yêu cầu cơ sở Mầm non tư thục Sen Vàng tạm thời đình chỉ hoạt động vô thời hạn, chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý vụ việc nhiều trẻ mầm non tại cơ sở này bị cô giáo đánh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 5/2 vừa qua. Nếu có sai phạm bạo lực sẽ xử lý nghiêm khắc để làm gương. Sáng cùng ngày, UBND TPHà Nội cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sen Vàng.

Ngày 6/2, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra thông tin vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục. Bộ yêu cầu Sở báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày 10/2/2017.

Quang Anh