Vào sáng nay (7/4), tại gia đình bé Phạm Phương Anh, ông Phạm Khắc Thảo, 60 tuổi (Cái Tắt, An Đồng, An Dương) đã trao đổi với báo Gia đình & Xã hội xung quanh việc việc bất ngờ thay đổi quan điểm tha lỗi cho cô giáo Minh Hương. Cụ thể, ông sẽ làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi ngược đãi của nữ giáo viên này đối với cháu nội ông là bé Phạm Phương Anh, học sinh lớp 3A5 trường Tiểu học An Đồng.

Theo lời ông Thảo, ngày hôm qua (6/4), ông và con gái đưa cháu Phương Anh đi khám sức khỏe tại BVĐK Quốc tế Hải Phòng cùng đại diện gia đình cô giáo, nhà trường và cơ quan chức năng.

Ông nội bé Phương Anh đọc đơn kiến nghị chờ gửi tới cơ quan chức năng cho phóng viên nghe. Ảnh: Tuệ Minh

Tuy nhiên, sau khi làm một số xét nghiệm và dự kiến sẽ khám nội soi dạ dày thì xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ đẻ nữ giáo viên Minh Hương và người nhà ông Thảo nên ông Thảo cho cháu về.

Trước đó, ngày 3/4, Ban giám hiệu trường Tiểu học An Đồng nhận được thông tin về việc tại lớp 3A5, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Hương xử phạt em Phạm Phương Anh (có hành vi nói chuyện trong giờ học) bằng hình thức uống nước vắt từ giẻ lau bảng.

Ban giám hiệu đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Minh Hương tường trình về vụ việc. Cô Hương thừa nhận thông tin trên là đúng sự thật, thời gian xảy ra cách đây hơn 2 tuần.

Ông Phạm Khắc Thảo khẳng định: Ông sẽ nhanh chóng gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi sai phạm của cô giáo này đối với cháu gái ông.

Tuệ Minh