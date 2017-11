Gần 500 học sinh Hậu Giang nhập viện do uống sữa nhiễm khuẩn

Ngày 6/11, UBND Hậu Giang công bố nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm học sinh tiểu học ở thị xã Ngã Bảy nhập viện sau khi uống sữa miễn phí tại trường.

Nhân viên pha chế làm sai quy trình dẫn đến sữa pha bị nhiễm khuẩn, gây ngộ độc cho hàng loạt học sinh tiểu học ở Hậu Giang. Ảnh: Nguyễn Sang.

Sở Y tế Hậu Giang cho biết, kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa và mẫu chất nôn của các học sinh, xác định dương tính với vi sinh và vi khuẩn. Riêng mẫu sữa chưa pha và mẫu sữa đặc có đường vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn được cấp phép.

Bác sĩ Lê Văn Khởi - Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hậu Giang cho biết, nguyên nhân do nhân viên tổ pha chế của công ty được hãng sửa ủy quyền đã không tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó dẫn đến sữa pha bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus, gây ngộ độc cho học sinh sau khi uống.

"Đây là sự việc ngoài ý muốn; do sai quy trình pha chế, bảo quản làm phát sinh vi khuẩn", Phó chủ tịch UBND Hậu Giang Đồng Văn Thanh nói và cho biết sẽ tạm ngưng chương trình phát sữa miễn phí, xử phạt hành chính đối với đơn vị pha chế.

Ngày 27/10, sau khi uống sữa pha sẵn, hàng loạt học sinh hai trường tiểu học Lái Hiếu và Nguyễn Hiền ở thị xã Ngã Bảy xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng. Gần 500 em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Kết quả khám sàng lọc, có 39 học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Theo VnExpress