Đuổi việc cô giáo mầm non đánh bé 2 tuổi thâm tím đùi

Những vết bầm tím trên đùi bé Phương. Ảnh: N.Hưng

Bà Mạnh bức xúc cho biết: “Khi bố mẹ đưa con đến trường học, sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường, vết thương trên người cháu gái chắc chắn xảy ra ở trường. Tối cùng ngày, làm việc với chúng tôi và lãnh đạo nhà trường, cô giáo phụ trách lớp mầm non 3 là Ngô Thị Thùy Linh thừa nhận do nóng giận đã dùng đũa đánh bé Thu Phương tại khu vệ sinh trong lớp học. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, cơ quan công an và phòng giáo dục thành phố cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc”.

Theo tường trình của cô giáo Ngô Thị Thùy Linh (SN 1989), khi cô giáo này đưa cháu Phương đi vệ sinh, cháu cứ vùng ra và đạp vào bụng cô Linh. Cộng thêm việc từ hôm đi học đến nay ngày nào cháu Phương cũng chạy ra ngoài khóc nên cô giáo Linh đã nóng giận dùng đũa ăn cơm đánh cháu 7 cái. Thấy cháu khóc to, cô Linh đã bế cháu Phương vào, xịt nước vào chân cho đỡ đau.

Được biết, Trường Mầm non Thanh Xuân Nam được xây dựng tại trung tâm khu đô thị mới Nam Đông Hương (TP Thanh Hóa) với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng. Trường có quy mô 15 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 500 trẻ ở 4 nhóm tuổi: Nhà trẻ, mầm, chồi, lá. Đi vào hoạt động tháng 7/2016, hiện trường này có 11 lớp với khoảng 300 trẻ theo học.

Ngày 10/2, bà Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Xuân Nam cho biết: “Cô giáo Ngô Thị Thùy Linh mới được nhận vào làm việc tại trường hơn tháng nay và đang là giáo viên thử việc. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm điểm cô Linh, chấm dứt hợp đồng lao động và đuổi việc”.

Ngọc Hưng