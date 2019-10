Dòng người tiễn biệt Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An

Trong cuốn sổ tang, ông Nguyễn Hùng Phong - chú của Thứ trưởng Lê Hải An - bày tỏ: "Gia đình bên ngoại, các bác, cô chú và các em vô cùng thương tiếc. Vĩnh biệt cháu Lê Hải An. Cháu ra đi quá đột ngột và quá xót thương. Vĩnh biệt cháu".



Trước đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD&ĐT cho biết ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD&ĐT, qua đời lúc 7h10 ngày 17/10. Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018. Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh). Năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là trưởng khoa Dầu khí của trường. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư và là phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014. Từ năm 2014, ông Lê Hải An là bí thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.