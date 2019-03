Đình chỉ cô giáo đánh bầm tím lưng học sinh lớp 2

Khoảng 17h ngày 7/3, khi đang đi làm, anh Nguyễn Đình Công (trú tại xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) nhận được điện thoại xin lỗi của cô P.T.X., chủ nhiệm lớp 2C, trường Tiểu học An Thắng, nơi con trai anh là N.Đ.P. theo học.

Cô giáo thừa nhận dùng thước kẻ đánh 3 cái vào bả vai cháu P. gây bầm tím. Lý do cô giáo đưa ra là cháu không làm đúng bài tập. P. bị đau, các cô giáo chườm đá, đến hơn 18h thì cháu về nhà.

Thấy vết tím to bằng bàn tay trên lưng con, anh Công rất bức xúc. Ngoài ở vai, trên cơ thể cháu P. còn nhiều vết tím khác. Cháu cho biết do cô giáo gây ra.

Vết thương trên lưng của học sinh lớp 2. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

“Cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà tôi xin lỗi. Cô giải thích do nóng tính quá, không kiềm chế được nên vụt con tôi 3 cái. Tuy nhiên, tôi không đồng ý và phản ánh lên ban giám hiệu", anh Công kể lại.

“Dù con tôi học kém đi nữa, thiếu gì cách răn đe. Cô có thể phạt cháu trực nhật, bắt viết bản kiểm điểm hay dọn vệ sinh, chứ không thể đánh cháu đến thâm tím người như vậy", người cha nói.

Anh cho biết đêm đó, cháu P. không ngủ được vì đau. Sáng 8/3, P. sợ, không dám đi học. Gia đình anh Công đã đưa con đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khám.

“Gia đình tôi muốn cô giáo phải cam kết không tái diễn sự việc trên. Chúng tôi đang đợi phía nhà trường xử lý vụ việc”, anh Công nói.

Bà Phạm Thị Điều, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Thắng, thông tin bà đã nhận được bản tường trình của cô giáo X. Nhà trường tạm đình chỉ nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm của cô X. để làm rõ vụ việc.

Bà Đặng Thị Minh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Lão, cho hay phòng sẽ cử cán bộ xác minh và yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc này.

Theo lãnh đạo nhà trường, trước đây, cô X. là giáo viên dạy Mỹ thuật tại trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Cô mới chuyển về công tác tại trường Tiểu học An Thắng, mới vào biên chế từ đầu năm học 2018-2019.

Theo Tri thức trực tuyến