Đề nghị ổn định tâm lý học sinh sau vụ cô giáo bị đồng nghiệp sát hại

Sự việc một thầy giáo trong trường sát hại nữ đồng nghiệp đang gây chấn động và hoảng sợ cho giáo viên và học sinh Trường THTP Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ giáo viên trẻ sinh năm 1992, dạy học tại Trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh.

Hiện trường sự việc cô giáo Trường THPT Võ Thị Sáu bị đồng nghiệp sát hại

Đầu giờ chiều ngày 23/4, khi cô đang chạy xe tại địa điểm Trường Sa, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM - ngay gần Cầu Bông - thì một nam thanh niên chạy xe ép theo. Cô giáo dừng xe lại, hai người có cãi cự qua lại, người đàn ông bất ngờ dùng dao tấn công, cô giáo bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống. Nghi can gây án bỏ chạy, còn nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, hung thủ là giáo viên dạy Thể dục cùng trường với nạn nhân. Ngay sau khi gây án, hung thủ đã đến cơ quan công an để tự thú. Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ hình sự người này để làm rõ về hành vi “Giết người”. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm.

Đạ diện Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận với Dân trí, Sở đã nắm thông tin sơ bộ về sự việc liên quan đến việc giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu bị sát hại. Trước mắt, Sở yêu cầu nhà trường ổn định tình hình, tâm lý giáo viên và học sinh, nhất là thời bây giờ lại đang là thời điểm cuối kỳ. Ngoài ra, nhà trường cũng thu xếp để lo hậu sự cho cô giáo và phối hợp với cơ quan điều tra đã thụ lý vụ việc.

Sở sẽ tiếp tục nắm bắt sự việc để có chỉ đạo tiếp theo.

Theo Dân Trí