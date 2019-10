Dấu ấn của Thứ trưởng Lê Hải An tại Bộ GD&ĐT

Sáng 17/10, nhiều người bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi có phần đột ngột của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An. Ông cũng là người từng nhiều năm công tác tại Đại học Mỏ - Địa chất, được tập thể cán bộ, nhân viên của trường yêu mến, đánh giá cao về phẩm chất, năng lực lẫn tình cảm mà ông dành cho đồng nghiệp, sinh viên.

Ra đi ở tuổi 48, song những gì mà Thứ trưởng Lê Hải An đã làm khiến nhiều người trân trọng, yêu mến. Từ một giảng viên bộ môn, nỗ lực hết mình vì sinh viên, tâm huyết trong công việc, ông được đề bạt giữ chức trưởng bộ môn, trưởng khoa, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất trước khi về Bộ GD&ĐT công tác với chức vụ Thứ trưởng từ tháng 11/2018. Chỉ một năm đảm nhận vai trò này song cũng đủ cho thấy Thứ trưởng Lê Hải An luôn nỗ lực, tâm huyết thế nào trong chặng đường ngắn ấy.

Tháng 11/2018, thông tin Bộ GD&ĐT có thêm thứ trưởng mới, còn khá trẻ, từ hiệu trưởng một trường đại học lên, khiến nhiều người quan tâm. Tại lễ nhận trao quyết định từ Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tân Thứ trưởng Lê Hải An khiêm tốn, nhưng cũng đặt quyết tâm để luôn hoàn thành công việc.

Thứ trưởng Lê Hải An nhận quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tháng 11/2018.

Khi mới đảm nhận chức vụ mới, Thứ trưởng Lê Hải An khá lặng lẽ. Ông không có nhiều bài phát biểu trên báo để nêu quyết tâm, hay tạo hức hút. Thay vào đó là hình ảnh một thứ trưởng trẻ, đầy nhiệt huyết, luôn có những góp ý, chia sẻ, chỉ đạo tâm huyết tại một số hội nghị, hội thảo, thực hiện các đề án...

Đáng chú ý, tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ông được giao vai trò Phó Ban chỉ đạo kỳ thi và tuyển sinh. Đây là vị trí "ghế nóng" đầy thử thách bởi sau sự cố tiêu cực điểm thi tại kỳ thi năm 2018, dư luận cả nước đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với kỳ thi 2019. Trước kỳ thi, Thứ trưởng Lê Hải An đã làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một số tỉnh miền núi như Bắc Giang, Cao Bằng...

Tại các địa phương, ngoài kiểm tra, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong tổ chức thi, Thứ trưởng An luôn thăm hỏi, động viên các thầy cô và học sinh ôn tập, nắm quy chế và thi tốt. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 kết thúc thành công, không có sự cố lớn nào xảy ra và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Thứ trưởng Lê Hải An trong lần kiểm tra công tác thi năm 2019.

Nhận nhiệm vụ trong điều hành giáo dục đại học, Thứ trưởng Lê Hải An đã cùng các bộ phận chuyên môn thực hiện đề án sắp xếp lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm trình Thủ tướng trong quý II/2019; Hoàn thiện đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về tự chủ đại học công lập…

Thứ trưởng Lê Hải An đã rất thẳng thắn trước lãnh đạo các trường đại học, yêu cầu tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra. Ông kiên quyết yêu cầu dừng tuyển sinh, dừng hoạt động những cơ sở giáo dục vi phạm quy định, không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định của pháp luật.

Ghi dấu ấn trong quản lý giáo dục đại học.

Trong gần 1 năm qua, giáo dục đại học cũng đã có nhiều bước chuyển biến, hàng loạt trường đại học Việt Nam liên tục lọt tốp các trường đại học của thế giới, châu lục. Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019, nguồn tuyển cho các trường hết sức dồi dào, không còn hiện tượng điểm cao chót vót cũng trượt đại học, hay các trường hạ điểm "tháo khoán" vào đại học, mặc dù đã bỏ điểm sàn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ; công tác Đảng và đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan bộ; dân quân tự vệ của cơ quan bộ...,

Theo ghi nhận, dù chỉ trong vòng 1 năm với cương vị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, song với mỗi lĩnh vực phụ trách, Thứ trưởng Lê Hải An đều có nhiều đóng góp, thể hiện sự chuyển biến rõ nét. Ngoài công tác chuyên môn, Thứ trưởng An cũng luôn nhận được tình cảm quý mến của các cán bộ, đồng nghiệp tại Bộ GD&ĐT cũng như tại trường ĐH Mỏ - Địa chất. Sự ra đi của Thứ trưởng Lê Hải An để lại niềm thương tiếc lớn trong lòng người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Thứ trưởng Lê Hải An sinh năm 1971, quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (Nga), sau đó ông lấy bằng Thạc sĩ Dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei và bằng Tiến sĩ Dầu Khí tại Đại học Heriot - Watt (Anh). Ông An có nhiều năm công tác tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, giữ cương vị Hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ tháng 11/2018.





Quang Anh