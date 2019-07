Đạt 27,75 điểm khối C, nữ sinh mồ côi người Thái tất bật làm thêm trang trải việc học

ẻ xinh xắn của cô nữ sinh người Thái học giỏi, hát hay, hoạt động Đoàn năng nổ Lục Thị Doanh.

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Lục Thị Doanh (lớp 12C2, Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An) xuất sắc giành 27,75 điểm xét tuyển khối C, trong đó Ngữ văn 9,25 điểm, Lịch sử 9 điểm, Địa lí 9,5 điểm. Doanh trở thành thí sinh có điểm xét tuyển khối C cao nhất trường.

Nói về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Bính, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2 tự hào: “Em Lục Thị Doanh là một học sinh có tố chất thông minh, chăm ngoan, lễ phép, ham học hỏi và tính tự lập cao. Doanh đang học giữa năm lớp 12 thì bố em qua đời. Cú sốc ấy khiến em chững lại một thời gian nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, nỗ lực hơn trong học tập và xuất sắc giành được kết quả này.

Không chỉ có bản lĩnh, học lực tốt mà Doanh còn là cán bộ Đoàn năng nổ, có năng khiếu ca hát. Năm học vừa qua, Lục Thị Doanh là 1 trong 5 học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng tại trường”.

Lục Thị Doanh (ngoài cùng bên trái) là 1 trong 5 học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An được kết nạp Đảng trong năm học vừa qua.

Những ngày tháng 7 nắng "đổ lửa", Lục Thị Doanh vẫn miệt mài làm thêm ở một quán cà phê tại TP Vinh thay vì tận hưởng niềm vui đạt kết quả cao như các bạn. “Em tranh thủ làm thêm kiếm tiền để trang trải cuộc sống sinh viên sắp tới, đỡ đần mẹ phần nào”, Doanh tâm sự.

Lục Thị Doanh sinh ra trong gia đình người Thái ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Bố mắc bệnh suy thận mãn, phải chạy thận chu kỳ, mẹ phải gánh vác kinh tế gia đình nên từ nhỏ Doanh đã có ý thức trong việc học cũng như phụ mẹ công việc gia đình, đồng áng.

Học hết lớp 9, Doanh khăn gói xuống TP Vinh học trường nội trú tỉnh. Tính tự lập nên cuộc sống mới không mấy khó khăn với em, đặc biệt là em luôn được các thầy cô giáo và các bạn quan tâm, động viên, chia sẻ. Suốt 3 năm liền, Doanh luôn giữ vững thành tích tốp đầu của cả lớp. Vốn có năng khiếu ca hát, tự tin và năng động, nữ sinh người Thái này luôn là hạt nhân trong các phong trào văn hóa văn nghệ, các hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp.

Sau khi biết kết quả thi THPT quốc gia, Lục Thị Doanh xin phép mẹ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên sắp tới và lấy thêm kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử.

Khi bước vào giai đoạn ôn thi nước rút kỳ thi THPT quốc gia 2019 thì bố Doanh qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. “Em về thăm nhà, vừa xuống được 3 hôm thì mẹ gọi điện báo bố qua đời. Em bị sốc, hụt hẫng vì lúc em ở nhà bố vẫn còn đi lại được. Vậy mà…”, nói về người cha thân yêu, nữ sinh nghẹn ngào.



Cùng mẹ lo xong ma chay cho bố, Doanh xuống Vinh tiếp tục đi học. Cú sốc mất đi người cha thân yêu khiến em bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian khá dài. Thầy cô, bạn bè động viên, giúp Doanh xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Nghĩ về bố, về những vất vả nhọc nhằn của mẹ, về tình cảm, tình yêu thương của mọi người dành cho, Doanh tự động viên mình phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau.

Nữ sinh mồ côi người Thái nuôi ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn.



Doanh lao vào học, mỗi ngày 3-4 ca, vừa ở trên lớp, vừa tự học. Để lấy thêm kinh nghiệm, Doanh tham gia tất cả các cuộc thi thử của trường, sưu tầm đề thi trên mạng, tự bấm đồng hồ để làm bài, dò đáp án, biết mình còn yếu ở phần nào còn kịp thời bổ sung. Mục tiêu của Doanh là phải đạt từ 26 điểm trở lên, để chắc 1 suất vào đại học, được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương và quan trọng hơn là có một khoản kinh phí để lo cho việc học.



“Kết quả 27,75 điểm không làm em quá bất ngờ nhưng hết sức vui mừng. Em đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và thực hiện lời hứa với bố mẹ”, nữ sinh người Thái chia sẻ.

Với điểm số này, Doanh cho biết em đăng ký xét tuyển vào khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Vinh để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Học sư phạm không mất học phí, giảm được một phần gánh nặng kinh tế nhưng Doanh vẫn xin mẹ đi làm thêm để trang trải chi phí trong thời gian học sắp tới và có thêm nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử.

Theo Dân trí