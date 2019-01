Đã xác định được nguyên nhân cháu bé 3 tuổi tử vong ở trường

Trường Mầm non Tân Sơn nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của nhà trường, sau khi ăn xong bữa xế, vào lúc khoảng 15h ngày 28/1/2019, các cháu ra chơi. Tại khu vực cầu trượt trước sân trường, giáo viên phát hiện cháu Đào Văn T. (học sinh lớp 3 tuổi A) bị tím tái.

Ngay sau đó, tập thể cán bộ, giáo viên đã tiến hành sơ cứu ban đầu và chuyển cháu đến trạm y tế cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên cháu không qua khỏi.

Nhận được thông tin, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT đã có mặt tại trường để phối hợp với địa phương và nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời báo cáo nhanh với lãnh đạo UBND huyện Đô Lương và Sở GD&ĐT Nghệ An về sự việc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, cháu bé bị tử vong do tai nạn rủi ro (nghi vấn do chiếc áo ấm của cháu vướng vào máng cầu trượt).

Tại cuộc làm việc với cơ quan công an, nhà trường đã nhận rõ trách nhiệm trong quản lý trẻ tại trường, gia đình cháu bé cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

“Qua sự việc này, trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học và các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn thực hiện công tác quản lý học sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tốt hơn”, thầy Chất nhấn mạnh thêm

Theo Dân Trí