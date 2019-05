Cuối năm học, phụ huynh bối rối vì giá SGK như 'mê hồn trận'

Hiện nay, nhiều trường tiểu học, THCS học sinh đã chuẩn bị kết thúc năm học 2018-2019. Đây cũng là thời điểm các trường phát thông báo để mua sách cho năm học tới. Thế nhưng nhìn vào số tiền các trường yêu cầu phụ huynh mua, thực sự không biết bộ sách giáo khoa (SGK) mỗi trường cung cấp cho các học sinh gồm những sách gì, ngoài số tiền thông báo. Và điều đặc biệt, giữa các trường, giá mỗi bộ sách lại rất chênh lệch nhau khiến phụ huynh không khỏi bối rối.

Trường đề nghị mua sách nhưng không đưa danh mục sách

Theo tìm hiểu của phóng viên, chẳng hạn, để chuẩn bị cho năm học 2019-2020, số tiền bộ SGK lớp 2 của một số trường tiểu học tại Hà Nội lần lượt là 232.300 đồng, 160.000 đồng, 76.000 đồng, kèm theo thông báo phụ huynh học sinh nào có nhu cầu mua SGK vui lòng nộp tiền cho giáo viên chủ nhiệm.

Thông báo mua sách khiến phụ huynh cảm thấy bị đánh đố.

Ngay sau khi nhận được thông báo bán SGK của trường con, chị Phạm Th. đã "giật nảy mình" khi giá tiền tăng lên quá nhiều so với giá sách năm trước. "Chỉ vài quyển sách mà hơn 200.000 đồng, hỏi giáo viên gồm những cuốn nào thì nhắn năm lần bảy lượt cũng không thấy trả lời", chị Th. bức xúc.

Cũng theo chị Th., nhẽ ra nhà trường cần phải thông báo rõ ràng cho những đầu sách mà họ đề nghị phụ huynh mua bởi mỗi trường sẽ hướng dẫn học sinh học thêm những cuốn bổ trợ, tham khảo khác nhau, các môn phụ như tự nhiên, mỹ thuật, âm nhạc... khác nhau.

Chị đồng ý mua sách cho con theo giá tiền nhà trường thông báo nhưng phải rõ ràng chứ nhập nhèm như thế này cứ như kiểu bị "móc túi" công khai mà không làm được gì.

"Nhà trường đề nghị cung cấp sách cho học sinh mà cứ như đánh đố phụ huynh vậy" - ý kiến của chị Nguyễn Thu H. Con chị năm nay lên lớp 2, nhà trường cũng nhắn tin thông báo đề nghị phụ huynh mua sách cho con trong năm học tới. Trong nội dung tin nhắn cũng không thấy nói có những sách gì nhưng số tiền thì cũng lên tới 160.000 đồng.

Với những trường tư thục, dân lập có vẻ số tiền nhà trường đề nghị phụ huynh mua sách giáo khoa thấp hơn. Một phụ huynh có con đang học lớp 1 trường Tiểu học Vinschool cũng chung thắc mắc với số tiền thông báo của trường là 76.000 đồng. Ngay sau khi nhận được thông báo của trường, phụ huynh này cũng đã liên hệ để biết bộ SGK trường thông báo phụ huynh mua cho con để học lớp 2 gồm những cuốn nào nhưng cũng chưa có thông báo cụ thể. "Giáo viên nói đó là số tiền cho các cuốn sách sẽ sử dụng cho chương trình lớp 2, danh mục sách nhà trường sẽ gửi tới các phụ huynh sau", vị phụ huynh này chia sẻ.

Trong khi đó, theo như tìm hiểu của phóng viên, trong thông báo về giá bán bộ SGK sử dụng cho năm học 2019-2020 của NXB Giáo dục Việt Nam, bộ SGK lớp 2 chỉ gồm 6 cuốn với giá là 53.000 đồng.

Với những số tiền chênh lệch lên đến hàng trăm nghìn đồng, thiết nghĩ các trường cũng nên thông báo danh mục sách để phụ huynh học sinh lựa chọn, tìm mua đủ sách đáp ứng yêu cầu các môn học cho năm học tới, tránh lãnh phí. Bởi cũng từng có nhiều ý kiến về việc nhà trường bán những bộ sách trong đó có nhiều cuốn các học sinh không dùng đến.

NXB Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng giải đáp nhu cầu mua sách

Liên quan đến việc cung cấp SGK, trước thực trạng thông tin về bộ sách giáo khoa sử dụng cho năm học mới "mỗi trường một phách", NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cũng đã có thông báo về đường dây nóng giải đáp nhu cầu mua sách.

Giá SGK mặc dù được điều chỉnh tăng đối với các SGK in năm 2019, nhưng nội dung sách vẫn giữ nguyên như các năm trước, NXBGDVN chỉ điều chỉnh giá với các sách in năm 2019. SGK in từ năm 2018 trở về trước vẫn phát hành theo giá cũ.

Bộ SGK của từng lớp được in trên trang bìa 4.

Phụ huynh cũng cần phân biệt SGK và sách tham khảo để lựa chọn những cuốn không cần thiết. Bộ SGK hiện hành do Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, thẩm định và ban hành (trên bìa 1 ghi Bộ Giáo dục và Đào tạo) để áp dụng cho các cấp học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sách tham khảo là tài liệu được nhiều NXB khác nhau tổ chức biên soạn, phát hành để học sinh và giáo viên sử dụng phục vụ luyện tập, thực hành các kiến thức, kĩ năng được học trong SGK - chương trình giáo dục phổ thông. Sách tham khảo, sách bổ trợ là tài liệu không bắt buộc.

Tuy nhiên, do NXBGDVN phát hành sách giáo khoa không có hướng dẫn rõ ràng dẫn đến việc các cơ sở giáo dục hiểu rằng đây là "sách giáo khoa bài tập" bắt buộc học sinh phải mua như SGK.

Trước đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng SGK, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Như vậy, các cơ sở giáo dục tiểu học, phổ thông trên địa bàn TP. Hà Nội cần phải công khai, rõ ràng bộ SGK sử dụng trong năm học 2019-2020 của trường gồm những sách gì, có như vậy mới đúng chủ trương và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo Tri thức trực tuyến