Con nghỉ Tết 16 ngày, phụ huynh liêu xiêu

Bắt đầu cuối ngày thứ 6 (25/1), hầu hết học sinh ở TPHCM đã chính thức nghỉ Tết. Lịch nghỉ học của con sớm hơn lịch nghỉ của bố mẹ hơn một tuần nên trong những ngày qua, các gia đình ở TPHCM đã phải lên mọi phương án để "chống đỡ".

Một số trường mầm non, nhất là các trường mầm non tư thục giữ trẻ theo lịch nghỉ của bố mẹ trở thành "cứu cánh" của nhiều gia đình, những phụ huynh nơi khác cũng tìm cách gửi con vào đây. Tuy nhiên, rất ít trường nhận trẻ bên ngoài do thời gian ngắn, trẻ mới chưa thích nghi sẽ gây khó khăn cho cô trò, lại ảnh hưởng đến trẻ chính thức...

Các trung tâm, các trường ngoại khóa cũng tích cực mở lớp những ngày sát tết. Họ kết hợp với việc học kỹ năng sống, tìm hiểu, trải nghiệm về Tết cổ truyền. Tuy nhiên, giá cũng theo giá ngày Tết, giá có thể nói là cực "chát", có thể từ 500 ngàn đến cả triệu đồng/ngày/trẻ, chỉ dành cho những gia đình có khá giả.

"Tôi gửi con ở một trường ngoại khóa 6 ngày với nhiều hoạt động như vui chơi, tìm hiểu các phong tục ngày Tết, học một số kỹ năng... với giá gần 1,1 triệu đồng/ngày. Mẹ đi làm những ngày này cũng không đủ tiền để gửi con nhưng vẫn phải chấp nhận vì không biết gửi con ở đâu", chị Trần Ngọc Bích, nhà ở Bình Thạnh, TPHCM cho biết.

Các chiêu gửi con về quê trước, thuê người giúp việc theo ngày, đưa con đi làm, vợ chồng thay nhau nghỉ ở nhà trông con.... vẫn được nhiều gia đình khai thác tùy vào điều kiện.

Chị Lê Thu, có con học tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Q.5 cho hay, bắt đầu từ thứ 7 vừa rồi là đi đâu chị cũng có một cái đuôi là cô con gái học lớp 1 theo mình. Kể cả đi làm, đi gặp khách hàng, đi chúc Tết đối tác. Đến chỗ nào bí quá, cần con ngồi yên hay vì an toàn thì chị lôi điện thoại ra cho con chơi.

Phụ huynh ở TPHCM xoay xở đủ cách vì con nghỉ Tết sớm trước lịch nghỉ của cha mẹ

Với chị Thanh Trang, nhà ở Thủ Đức, ngay từ đầu năm, chị đã tính toán để dành ngày nghỉ phép vào tuần làm việc cuối năm. Con nghỉ học là mẹ cũng nghỉ, mấy mẹ con lên tàu về quê sớm. Tàu xe vừa đỡ căng thẳng, lại có thể về quê được dài ngày.

Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 14 ngày, từ ngày 28/1 đến ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, thêm hai ngày cuối tuần, sau ngày học thứ 6 ngày 25/1, hầu hết học sinh ở TPHCM đã chính thức nghỉ Tết.

Thời gian nghỉ này của học sinh TPHCM bằng với thời gian nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 và nhiều năm qua, TPHCM là địa phương có thời gian nghỉ Tết dài nhất.

Theo Dân Trí