Con gái mâu thuẫn ở trường, bố kéo thêm 4 người đi ôtô tới đánh tới tấp nam sinh lớp 8

Ngày 3-11, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn và đang giải quyết việc một học sinh lớp 8 , Trường THCS Quảng Ninh bị nhiều người xông vào trường đánh bị thương và đang tiến hành xử lý theo quy định.

Vùng gáy của học sinh Lê Xuân C. tấy đỏ khi bị 5 người xông vào trường hành hung - Ảnh gia đình cung cấp

Theo phản ánh của anh Lê Xuân Quang (SN 1983, ngụ xã Quảng Ninh), anh có con trai là em Lê Xuân C. (đang học lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh) vừa bị nhóm phụ huynh của một nữ học sinh xông vào trường đánh.

Theo anh Quang, sự việc diễn ra vào đầu giờ học buổi chiều ngày 30-10, khi con trai anh đến trường đi học, thì bất ngờ có 5 người, đều là phụ huynh và người thân của em M.Q.H ( học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh), xông vào đánh tới tấp.

"Nghe tin con bị đánh, tôi đến trường thì cháu chỉ biết đứng khóc, tâm lý lo sợ. Mặc dù sức khỏe của cháu không bị nghiêm trọng, thế nhưng sự việc khiến cháu rất hoảng sợ. Do bức xúc trước hành động của nhóm người lớn nên gia đình đã trình báo công an vào cuộc xử lý"- anh Quang nói.

Bà Ngô Thị Thúy, Phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Ninh, cho biết sự việc xảy ra do mâu thuẫn giữa em C. và em H.. Khi đó, giáo viên và các học sinh đang đến trường, chuẩn bị vào lớp học thì có nhóm 5 người đi bằng ôtô đến trường và xông vào đánh em C..

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời hai bên gia đình đến hòa giải, nhưng không được nên đành trình báo để công an xử lý" - bà Thúy nói.

Vùng bụng còn bầm tím của nam sinh lớp 8 - Ảnh gia đình cung cấp

Theo Công an xã Quảng Ninh, vụ việc học sinh bị đánh xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30-10, phụ huynh và người thân (tất cả có 5 người) của em M.Q.H. đã đi ôtô đến và xông vào trường đánh em C..

"Đúng là có việc phụ huynh em H. xông vào trường đánh em C., nhưng may mắn không bị thương nặng, nên chúng tôi đang động viên các gia đình ngồi lại với nhau, giải quyết về mặt dân sự"- ông Giáp nói.

Cũng theo ông Giáp, công an xã đang làm rõ những người đánh cháu C. để xử lý hành chính theo quy định.

