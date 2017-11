Con bị bạo hành, cha mẹ cũng có lỗi

Những ngày qua, dư luận quan tâm vụ việc ba bảo mẫu dùng tay chân, can nhựa, chổi lau nhà, thậm chí cả dao, hành hạ nhiều trẻ mầm non tại cơ sở Mầm Xanh, phường 12, TP.HCM.

Vừa là một người mẹ, vừa là chuyên gia quan tâm các vấn đề giáo dục, trẻ em, TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội, chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề này .

Tôi từng bị cô giáo bạo hành đến nhập viện

Cũng như nhiều lần khác, tôi không thể xem hết clip bảo mẫu đánh trẻ tại cơ sở Mầm non Mầm Xanh, quận 12, TP.HCM. Chỉ nhìn đoạn đầu, tôi đã quá kinh hoàng. Nhìn cô giáo dùng chai nhựa, ống nhôm và mọi vật dụng để đánh trẻ, cá nhân tôi nghĩ nếu mình ở trong trường hợp đó sẽ như thế nào?

Tôi luôn đặt ra câu hỏi tại sao người ta có thể cư xử với trẻ em theo cách thức như vậy? Không lý do gì có thể biện minh hoặc cảm thông cho những kẻ hành hạ người khác, huống chi đây là những em nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân.

Nếu bất kỳ ai từng làm mẹ đều có cảm xúc như vậy, không thể chịu nổi khi xem clip bạo hành phi nhân tính.

Cô giáo đánh trẻ ở lớp mầm non Mầm xanh, phường 12, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip.

Có người cho rằng gần đây, nhiều hình ảnh, clip trẻ mầm non bị bạo hành khi ở nhà (trường hợp bé hơn một tháng tuổi ở Hà Nam) và ở nhóm giữ trẻ (trường hợp ở TP.HCM) cho thấy xã hội ngày càng tối tăm hơn. Thực ra không phải như vậy, chẳng qua bây giờ khi mạng xã hội, báo chí vào cuộc, các vụ việc ngày càng được “bóc trần” mà thôi.

Nó phần nào cho thấy việc quản lý giáo dục mầm non của chúng ta quá lỏng lẻo, để lọt vào ngành những giáo viên chuyên môn thấp, thậm chí không được đào tạo chuyên môn nhưng vẫn được vào dạy dỗ, chăm sóc trẻ.

Thời đi học mầm non, cách đây đã 40 năm, trong trí nhớ ít ỏi của mình và nghe lời bố mẹ kể lại, tôi nhiều lần bị bạo hành. Trong một lần tè dầm và bố mẹ tới đón muộn, tôi bị cô giáo cho đứng ngoài cửa lớp suốt 2 tiếng. Nhìn quãng đường tối tăm, chỉ có xe cộ đi lại, tôi òa khóc.

Cảm giác bị bỏ rơi đó đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi được bố mẹ cho nghỉ học một năm. Đi học lại, vốn bản tính là đứa trẻ hiếu động, tôi lại bị cô giáo bạo hành đến mức nhập viện. Nhiều lần khác, cô giáo dùng chổi tre để vệ sinh cá nhân cho tôi.

Có lẽ, bạo hành học sinh đã trở thành “phong cách giáo dục” của bộ phận giáo viên mầm non suốt nhiều năm liền, khi họ thấy đồng nghiệp đánh trẻ mà không bị trừng trị, răn đe nên làm theo.

Về phía gia đình, nếu sự việc trẻ bị bạo hành đã xảy ra, để chăm sóc trẻ, việc đầu tiên là bố mẹ phải đổi môi trường học tập cho bé. Ngoài ra, phụ huynh phải cư xử với con hoàn toàn bình thường, không nên chăm sóc, dỗ dành quá đà, nhắc lại những chuyện cũ, để trẻ không nhớ lại ký ức không vui.

Chúng ta nên làm mọi chuyện trở nên bình thường, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có sẽ khiến cho trẻ dễ quay lại cuộc sống.

Trách nhiệm thuộc về cả cha mẹ

Những bảo mẫu đánh trẻ là gây tội ác. Nhưng không thể vì thế mà phụ huynh chửi bới cả ngành giáo dục mầm non, cũng như các giảng viên đào tạo ngành này.

Tôi nghĩ điều quan trọng, bố mẹ cần chuẩn bị tốt cho con, không phải từ trước khi cho con học mầm non mà là trước khi kết hôn. Con bị bạo hành, trong trường hợp nào bố mẹ cũng có lỗi, bởi con cái là "số phận" của cha mẹ.

Hàng chục người tập trung trước cơ sở mầm non Mầm Xanh. Ảnh: Lê Trai.

Nếu chưa đủ điều kiện về kinh tế, các bạn trẻ đừng vội sinh con với tư tưởng "trời sinh voi sinh cỏ" để sau đó lại “bỏ liều” con ở những nhóm trẻ không uy tín, giá rẻ.

Quan tâm đến con, cha mẹ cần lựa chọn trường kỹ lưỡng trước khi quyết định gửi bé bằng cách xem xét về giấy phép hoạt động, trình độ giáo viên, cơ sở vật chất… Khi gửi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên chọn trường công lập vì họ kiểm soát tốt hoặc trường dân lập giá cao đầu tư cho chất lượng.

Các bậc phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra camera giám sát trong trường học (nếu có) để biết cô giáo có bạo hành con không?

Các lớp mẫu giáo ở mầm non thường có tình trạng chung là sĩ số quá đông, kỹ năng chăm sóc trẻ của nhiều cô còn kém. Vì thế, các con cần được học kỹ năng sống cơ bản trước khi đến trường như tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, biết gọi cô giáo khi có chuyện bất ổn, biết chào hỏi, ngoan ngoãn.

Ngoài ra, con cần có những kỹ năng tự vệ đơn giản như không cho ai động vào vùng kín của mình, không nhận quà của người lạ, không chạy ra đường, biết mách cha mẹ khi có ai làm con hoảng sợ.

Trong trường hợp con chưa thể tự lập, gia đình không có ông bà hỗ trợ chăm sóc, cha mẹ nên thay nhau chăm con trong ít nhất một năm đầu tiên bằng cách xin nghỉ không lương hoặc nghỉ cộng phép dồn ở các năm trước.

Hướng đi nào cho gia đình có thu nhập thấp?

Ngày nay, với sự vào cuộc của báo chí và dư luận, nhiều trường mầm non đánh trẻ bị phát hiện. Các trường sẽ quản lý giáo viên chặt chẽ hơn.

Ở thành phố lớn, nhất là Hà Nội, phụ huynh luôn theo dõi sát con. Thậm chí, họ có phần ghê gớm, nếu con có một vết xước nhỏ, họ cũng có thể làm lớn chuyện. Chính từ áp lực ở cấp trên và phía phụ huynh, giáo viên mầm non ngày càng biết sợ, không dám đánh trẻ.

TS Vũ Thu Hương - Khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Nhưng việc trông giữ trẻ mầm non vẫn phụ thuộc vào chất lượng của trường lớp. Qua tìm hiểu của tôi, ở các trường công lập, họ không chắc 100% giáo viên không đánh trẻ, nhưng nếu điều đó xảy ra là trường hợp cá biệt.

Ở các trường tư thục chất lượng cao, học phí cao, giáo viên không dám đánh trẻ.

Tại các nhóm trông giữ trẻ với chi phí thấp, việc giáo viên đánh trẻ dễ xảy ra. Có những cô giáo còn lớn tiếng nói: “Bố mẹ cháu làm công nhân, còn đánh con bùm bụp, vì vậy cô giáo có đánh hay không cũng không quan trọng”.

Bàn về nhóm trông trẻ ở cơ sở Mầm Xanh cho thấy phần lớn phụ huynh đều là công nhân, có thu nhập thấp, họ gửi con với mức 1,2 triệu đồng/tháng. Cơ sở này do UBND phường 12 có thẩm quyền cấp giấy phép và quản lý thì phải có trách nhiệm khi sự việc bạo hành trẻ xảy ra trên địa bàn.

Tại sao 2/3 giáo viên của trường không có bằng cấp mà không xử lý sớm? Khi trường bị đình chỉ, chính quyền cũng phải có trách nhiệm chuyển học sinh đến chỗ học khác uy tín.

Giải pháp tốt nhất cho trẻ mầm non ở các khu công nghiệp đó chính là chủ đầu tư của các công ty phải đứng ra mở lớp mầm non cho con em nhân viên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn, giáo viên có trình độ. Những cơ sở này sẽ đứng ra thu tiền của phụ huynh, luôn được kiểm tra liên tục, nếu vi phạm sẽ bị kiến nghị lên Sở Kế hoạch và Đầu tư rút giấy phép kinh doanh.

Tương tự, các khu chung cư có mức thu nhập thấp cho người dân cũng có thể sử dụng biện pháp này. Công ty mở chung cư cũng có trách nhiệm mở lớp mầm non uy tín để giải quyết bài toán gửi trẻ. Vì phần lớn, các trường mầm non công lập chỉ nhận trẻ từ 2 tuổi trở lên và thiếu chỗ học trầm trọng.

TS Vũ Thu Hương là giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội. Nữ tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm về việc nuôi dạy trẻ, 20 năm đào tạo giáo viên, 15 năm tư vấn giáo dục trẻ trong gia đình, xâm hại trẻ em. Các cuốn sách nổi bật đã xuất bản: Cha mẹ là số phận của con cái, Dạy con ngoan có khó lắm không...

