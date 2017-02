Cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ trả lại học phí cho phụ huynh

Sáng nay (ngày 7/2), cơ quan chức năng đã có cuộc kiểm tra cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của cơ sở Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai có buổi làm việc trực tiếp tại cơ sở mầm non Sen Vàng để sớm đưa ra kết luận vụ việc.

Kết quả của buổi kiểm tra, làm việc cùng với kết luận của cơ quan công an về vụ việc giáo viên bạo hành trẻ em là cơ sở để đưa ra kết luận thu hồi giấy phép, giải thể cơ sở này hay không.

Trước đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi đoạn clip được đưa lên mạng xã hội tại cơ sở mầm non Sen Vàng, các cơ quan đang điều tra làm rõ sự việc, nếu phát hiện cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện sau khi cấp phép chúng tôi sẽ “giải tán” nhóm lớp tư thục này.

Từ sáng 7/2 nhiều phụ huynh đưa con tới cơ sở mầm non Sen Vàng để tìm hiểu thông tin. Ảnh: Q.A

Cũng trong buổi sáng 7/2, nhiều phụ huynh có con học tại cơ sở mầm non Sen Vàng đã tới tìm hiểu, thậm chí đưa con tới cơ sở này để “nắm bắt” tình hình xem cơ sở Sen Vàng có bị đóng cửa hay không khi có đoàn kiểm tra tới làm việc tại cơ sở này. Có khá nhiều phụ huynh bức xúc trước việc giáo viên của cơ sở mầm non Sen Vàng đối xử thô bạo với trẻ em đang theo học tại địa điểm này suốt thời gian vừa qua, một số phụ huynh đã chuyển trường cho con.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh bày tỏ lo ngại chưa biết tìm trường cho con học ở đâu vì các trường ở gần có chất lượng, học phí rất khác nhau. Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm, nhờ gửi người quen suốt 2 ngày nay. Chưa biết sẽ phải gửi con ở đâu trong thời gian tới, bởi sẽ phải tìm hiểu kỹ lưỡng về trường học rồi mới đăng ký cho con học.

Chiều ngày 7/2, nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ cơ sở mầm non Sen Vàng tới để trả lại học phí đã đóng cho tháng 2. Được biết, học phí tháng 2 đã được đa số phụ huynh đóng từ trước Tết. Mức học phí của cơ sở mầm non Sen Vàng dao động mỗi tháng từ 2,5 - 2,7 triệu đồng/trẻ. Số trẻ theo học tại cơ sở này là trên 70 cháu.

Trước đó, ngày 6/2 công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng đã vào cuộc triệu tập giáo viên trực tiếp bạo hành trẻ em trong clip lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc. Được biết, tại cơ quan công an, cả hai giáo viên đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em của mình. Lý do đưa ra là do các cháu mới đi học, khóc quấy, đi ngoài nhiều lần dẫn đến hành động mất kiểm soát của giáo viên.

Liên quan tới sự việc, chiều 7/2, chị N.H.Sương - mẹ của bé trai bị đánh trong clip cho biết: "Hiện tại bé Min (tên gọi ở nhà - PV) hiện đang bị sốt, bà ngoại ở quê xem trên tivi xong, biết cháu bị cô giáo đánh cũng nhập viện luôn. Tôi đang muốn tìm trường cho con, sẽ cố gắng tìm trường nào có khuôn viên, cơ sở vật chất và đặc biệt giáo viên phải có kĩ năng nuôi dạy trẻ".

Như thông tin đã đưa, ngày 5/2, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh cô giáo trường mầm non Sen Vàng cầm dép đánh vào đầu, quát mắng một bé trai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội xác minh, làm rõ đồng thời tiến hành kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn toàn thành phố.

Quang Anh