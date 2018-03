Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: “Lộ” bất cập của Hội Phụ huynh và Hiệu trưởng

Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) cho thấy vai trò của Hội Phụ huynh chưa phát huy hiệu quả. Ảnh: TL

Hội Phụ huynh - vai trò mờ nhạt

Sự việc cô giáo B.T.C.N, giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận. Dù bận công tác nghiên cứu, song ThS Nguyễn Sóng Hiền, nghiên cứu sinh Trường ĐH Newcastle (Australia) cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện mà theo anh là rất hy hữu, hiếm xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Đặc biệt là ở Việt Nam, nơi nhà giáo không chỉ là một nghề mà là người tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo hàng ngàn đời nay.

ThS Sóng Hiền chia sẻ, cách ứng xử của phụ huynh cho thấy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay đang bị phá vỡ. Trong khi đó, dân tộc ta có tinh thần tôn sư trọng đạo từ lâu đời, nét đặc trưng đó không phải quốc gia nào cũng có được. Tinh thần tôn sư trọng đạo luôn được cha ông ta ca ngợi, phản ánh qua ca dao tục ngữ của dân tộc như: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” hay câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên”.

Cũng theo ThS Sóng Hiền, xét về khía cạnh đạo đức, hành động bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi khó có thể chập nhận được và cần lên án. Ở sự việc này, giáo viên làm sai thì đã có Hội Phụ huynh của trường, Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT nơi quản lý giáo viên đó xem xét xử lý. Hành động bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi không chỉ chà đạp lên các giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc mà còn là sự xúc phạm danh dự cá nhân, làm tổn thương đến những người giáo viên đang tâm huyết với nghề.

“Mỗi trường đều có Hội Phụ huynh, nếu lúc đó vị phụ huynh này bình tĩnh, kiềm chế cái “tôi” của mình mà thông qua Hội Phụ huynh để làm việc với nhà trường, sẽ không có sự việc đáng buồn xảy ra. Qua sự việc này cho thấy, Hội Phụ huynh của trường chưa thực sự làm tròn chức trách, vai trò của mình cũng như tạo dựng niềm tin cho chính phụ huynh trong trường. Nếu như Hội Phụ huynh nắm bắt, cùng phụ huynh phản ánh tới nhà trường để giáo viên nhận khuyết điểm, mọi việc sẽ có một kết thúc không phải khiến dư luận gây bất bình như vậy”, ThS Nguyễn Sóng Hiền nêu quan điểm.

Cần xem xét trách nhiệm Hiệu trưởng

Ở góc độ cả về truyền thống và luật pháp, theo dõi sự việc qua các phương tiện thông tin, truyền thông, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh khiến anh cảm thấy rất buồn và bất bình trong suốt cả tuần nay. Sự việc cho thấy, các chuẩn mực đạo đức bị phá vỡ, việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình không đạt được. Sự việc khiến các bên đều bị tổn thương. Việc cô giáo phạt học sinh, bắt các em quỳ là đáng trách, cần nhắc nhở cô giáo vì đã áp dụng hình thức phạt học sinh quá mức.

Còn việc một số phụ huynh kéo đến trường, gây áp lực cho cô giáo phải quỳ xin lỗi, theo luật sư Nam, đó là hành vi có đe dọa bằng thái độ. Lực lượng phụ huynh kéo đến trường đông thì mang tính chất đe dọa làm giáo viên lo sợ bị mất việc, bị kỷ luật dẫn đến hành động quỳ xuống xin lỗi. Đáng lẽ, khi biết được con em mình bị cô giáo phạt quỳ, phụ huynh nên góp ý với giáo viên, nhà trường để phối hợp trong việc dạy học sinh là tốt nhất. Đằng này, nếu không vì áp lực mà các phụ huynh gây lên thì cô giáo không thể dễ dàng quỳ gối xin lỗi.

Cũng theo luật sư Trần Thu Nam, cần làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh. Bởi, người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm giải quyết các sự việc nghiêm trọng xảy ra trong tổ chức của mình một cách dứt điểm, khách quan và nhanh chóng. “Người đứng đầu nhà trường phải có nghĩa vụ bảo vệ các thành viên của mình trước những đe dọa, xâm hại từ các đối tượng khác. Đáng lẽ, Hiệu trưởng phải lên tiếng bảo vệ cô giáo không bị xúc phạm, sỉ nhục, nhưng trên một số tờ báo đưa tin vị Hiệu trưởng đã bỏ đi để mặc sự việc xảy ra”, luật sư Trần Thu Nam phân tích thêm.

Liên quan tới sự việc, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Long An xác minh sự việc. Nếu giáo viên sai so với quy định thì phải nhận trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp. Tuy nhiên, bất kể hình thức xúc phạm, ảnh hưởng đến danh dự nghề nghiệp của nhà giáo cũng cần phải lên án, thậm chí có hình thức xử lý nếu vi phạm pháp luật. “Sau khi có thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Long An, Cục sẽ có văn bản nhắc nhở đội ngũ nghiêm túc thực hiện đúng theo các quy định. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng có phương án xử lý những trường hợp xúc phạm nhà giáo”, ông Minh chia sẻ.

Những ngày qua, sự việc cô giáo B.T.C.N, giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh đã gây nên bức xúc trong dư luận. Vụ việc bắt nguồn từ nguyên nhân, cô giáo N phạt các em học sinh vi phạm nội quy bằng cách cho quỳ gối trước lớp khiến các em sợ không muốn đi học. Trước việc con mình bị cô giáo phạt, một số phụ huynh đã tới tận lớp học để gặp giáo viên, tại đây cô giáo N đã quỳ gối để xin phụ huynh tha thứ.

Quang Anh