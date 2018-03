“Cô giáo lạnh lùng” từng hỏi học sinh: “Ai sủa trong lớp?”

Trong buổi đối thoại với lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM, nữ sinh Phan Song Toàn (học sinh Trường THPT Long Thới, Nhà Bè) đã bật khóc khi nói về trường hợp cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ viết bài, không giảng, không nói chuyện, không giao tiếp...

Cả nửa học kỳ qua, học sinh phải tự học, các em rất sợ hãi và căng thẳng. Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, ban giám hiệu Trường THPT Long Thới đã xác minh, tìm hiểu...

Em Phạm Song Toàn chảy nước mắt khi nói về cô C. dạy Toán trong buổi đối thoại với lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM

Cô giáo mà em Toàn phản ánh là cô T.T.M.C, giáo viên dạy Toán. Lãnh đạo Trường THPT Long Thới xác nhận, trước khi về dạy tại Trường THPT Long Thới vào năm 2012, cô C. dạy tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4.

Tại đây, học sinh, phụ huynh của trường đã từng phản ánh việc cô C. dùng những lời lẽ hết sức phản cảm trong giáo dục. Học sinh ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ mà cô C. phụ trách khi đó từng phản ánh, trong giờ giảng, khi có tiếng ồn, cô quay xuống hỏi: "Ai sủa trong lớp?" rồi chất vấn lớp trưởng : "Ai là người thường hay sủa trong lớp?". Sau đó, cô C. đã đuổi một học sinh ở vị trí phát ra tiếng ồn và nhiều học sinh khác ra ngoài.

Ở nhiều tiết học khác, cô C. cũng thường xuyên đuổi học sinh ra ngoài hành lang, thậm chí có khi đuổi gần nửa lớp đến độ thời điểm đó ở trường còn gọi "lớp học ngoài hành lang". Thậm chí có trường hợp, học sinh ốm nghỉ học có xin phép, giám thị xác nhận cô C. vẫn đuổi ra ngoài, xé sổ liên lạc.

Thời điểm đó, phụ huynh có con theo học cô C. cũng phản ánh, con mình chỉ bài cho bạn liền bị cô chửi "Phân chó mà tưởng pa tê" và cô gọi con chị là "giống như chó dại", "mày về uống thuốc thần kinh" khi em thay mặt cả lớp xin nhà trường giữ lại giáo viên cô giáo cũ để không phải học cô C.

Cô C. cũng nổi tiếng với việc từng bắt nhiều học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ chép phạt 200 lần. Thấy cô đuổi học sinh ra khỏi lớp, bắt học sinh chép phạt nhiều, khi đó, hiệu trưởng nhà trường là ông Lê Xuân Giang can thiệp nhưng khi hiệu trưởng xuống lớp thì cô cho học sinh vào chỗ ngồi, sau đó hiệu trưởng quay đi, cô C. lại đuổi tiếp.

Việc cô C. hành xử phản giáo dục, vô văn hóa khi đó được học sinh, phụ huynh phản ánh lên Sở GD-ĐT TPHCM. Vào đầu năm 2012, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn đã ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô T.T.M.C vì vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đạo đức, tư cách nhà giáo, xâm hại môi trường sư phạm.

Sau đó, Sở GD-ĐT đồng ý cho cô C. chuyển về Trường THPT Long Thới theo nguyện vọng.

Được biết, chiều nay Sở GD-ĐT TPHCM sẽ làm việc với Trường THPT Long Thới về phản ánh của em Phạm Song Toàn về cô T.T.M.C.

Theo Dân Trí