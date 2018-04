Cô giáo dạy múa kẹp chân, tát bé gái

Sáng 20/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, yêu cầu cơ sở mầm non tư thục ABC ở phường Lê Lợi đình chỉ công tác nữ giáo viên tên Hải (25 tuổi, dạy múa tại cơ sở 2) do bạo hành trẻ.

Trước đó tối 19/4, video dài hơn một phút quay cảnh nữ giáo viên bế xốc bé gái từ hành lang chạy vào phòng học, dùng hai chân kẹp, đánh nhiều cái vào đầu bé được lan truyền trên mạng. Đứng bên cạnh có nữ giáo viên khác, nhưng người này không can ngăn.

Ông Trần Thế Sơn, Trưởng Phòng giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) cho hay, hành động kẹp chân vào người bé, đánh là "bạo hành và không thể chấp nhận".

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ, nếu thấy vụ việc nghiêm trọng sẽ đề nghị đình chỉ hoạt động cơ sở này", ông Sơn nói.

Cơ sở 2, trường mầm non ABC. Ảnh: Hải Bình.

Theo ông Sơn, cơ sở 2 của ABC mới đi vào hoạt động từ tháng 4/2018. Sáng nay, cán bộ phường Lê Lợi và công an trực tiếp tới xác minh sự việc.

Trường mầm non ABC có hai cơ sở với quy mô hàng chục phòng học, cơ sở vật chất hiện đại...

Theo VnExpress