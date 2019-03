Cô chủ nhiệm bị phạt 5 triệu đồng vì đánh học sinh lớp 2 tím lưng

Ngày 28/3, do đánh tím lưng học sinh, cô giáo Phan Thị Xinh đã bị UBND xã An Thắng, huyện An Lão (Hải Phòng) phạt hành chính 5 triệu đồng và đình chỉ công tác một tháng.

Nhà chức trách xác định việc đánh học sinh là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Vết bầm tím của học sinh sau khi bị cô giáo đánh.

Chiều 7/3, cho rằng nam sinh làm sai, trong lúc dạy kèm, cô Xinh cầm thước kẻ gỗ đánh khiến cậu bé bầm tím lưng. Thấy học trò kêu đau, cô giáo đã chườm rồi gọi điện thoại cho phụ huynh nhận lỗi.

Tối cùng ngày, cô Xinh cùng đại diện nhà trường tới xin lỗi gia đình học sinh, nhận "chỉ đánh có ba cái".

Sau khi con được bác sĩ xác định chỉ bị chấn thương phần mềm, gia đình nam sinh lớp 2 đã đồng ý tha thứ cho cô Xinh.

Theo nhà trường, cô Xinh làm chủ nhiệm lớp 2 từ tháng 5/2018. Cậu bé bị đánh là học sinh kém của lớp nên cô kèm cặp sau giờ học.

