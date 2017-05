Clip học trò múa hát đáng yêu trong đám cưới cô giáo

Dàn thiên thần nhỏ trong đám cưới của cô giáo

Đoạn clip do tài khoản Thuy Angel đăng tải mới đây đã nhận được hơn 22.000 lượt cảm xúc, 4.464 lượt chia sẻ cùng hơn 3.100 lượt bình luận từ cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thích thú trước clip đáng yêu này. Bạn Hương Nguyễn bình luận: “Đúng là các thiên thần nhỏ, đáng yêu quá đi, chúc cô dâu thật nhiều hạnh phúc nhé!”.

“Trong đám cưới bình thường thì toàn gặp nhạc remix nhưng đám cưới của hai bạn hoàn toàn khác biệt, rất ý nghĩa. Chỉ cần chỉn chu hơn nữa là hoàn hảo”, bạn Hoàng Tân chia sẻ.

“Chúc cô dâu trăm năm hạnh phúc, mãi là cô giáo yêu mến trẻ, ngành mầm non rất vất vả hãy mãi yêu nghề”, bạn Minh Hoàng viết.

Cô dâu Nguyễn Thị Thu Thảo và chú rể Phan Văn Nhiệm cùng với các học trò nhí

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1995) và bạn Phan Văn Nhiệm (sinh năm 1991), nhân vật chính trong đoạn clip trên.

Chia sẻ về đoạn clip được đăng tải trên mạng Thu Thảo cho biết ý tưởng của màn múa xuất phát từ niềm yêu thích của chính Thảo nên cô đã cùng các con tập múa.

“Một phần mình cũng muốn lưu lại chút kỉ niệm cho ngày cưới của mình”, Thảo nói.

Được biết các “thiên thần” tham gia tiết mục múa đều do Thảo trực tiếp giảng dạy tại Trường Mầm non Hợp Tiến (Hải Dương). Do thời gian tập luyện không nhiều vì phải chuẩn bị đám cưới nên bài múa chưa thật sự hoàn hảo.

“Tất cả các con đều rất thích bài múa này, mọi người tham dự đám cưới đều vui, chồng mình cũng không hề hay biết về ý tưởng nhưng anh ấy đã rất thích thú”, Thu Thảo chia sẻ.

Tiết mục múa đáng yêu do cô giáo Thu Thảo lên ý tưởng đã tạo nên một không khí vô cùng mới mẻ, mang một màu sắc tươi mới cho đám cưới thời hiện đại.

Theo Dân Trí