Clip thầy Ba dạy các bé múa hát

Đã từ lâu chúng tôi được mọi người truyền tai nhau về người giáo viên đặc biệt đang giảng dạy tại trường mầm non xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang (Hải Dương). Đó là thầy giáo Nguyễn Xuân Ba (SN 1985), chủ nhiệm lớp 3 tuổi D.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Ba là 1 trong 2 giáo viên nam duy nhất bậc học mầm non tại huyện Ninh Giang

Có mặt tại lớp 3 tuổi D cũng là lúc thầy Ba đang dạy cho các bé múa hát trong tiết học âm nhạc. Nhìn những động tác thuần thục, mềm mại không thua kém giáo viên nữ, chúng tôi cảm nhận được sự nhiệt tình, tâm huyết, yêu trẻ của chàng trai 35 tuổi dành cho các bé nơi đây.

Công việc giáo viên mầm non đã gắn bó với thầy Ba 7 năm nay

Thầy Ba tâm sự: "Tôi đến với nghề giáo viên mầm non như duyên trời định. Ngày ấy khi học xong chuyên ngành âm nhạc tại trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và du lịch Hải Dương, bản thân tôi có nhiều lựa chọn nghề khác nhau và không nghĩ mình lại chọn giáo viên cấp học mầm non để gắn bó.

Thậm chí lúc biết tin trường mầm non Vĩnh Hòa có giáo viên là nam giới, từ học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh đến bạn bè của tôi, ai cũng bất ngờ. Ngày ấy cũng có người trêu đùa nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Khi càng đã gắn bó với nghề này, bản thân tôi mới thấy được cái hay, sự vất vả cũng như nhiều điều mà chỉ những người làm giáo viên mầm non chúng tôi mới biết...".

Bữa ăn bán trú tại trường mầm non Vĩnh Hòa

Tháng 6 năm 2013, sau khi tốt nghiệp ra trường, thầy Ba thường xuyên đi làm các chương trình khác nhau. Đến cuối năm đó, đại diện BGH trường mầm non Vĩnh Hòa đến đặt vấn đề nhờ thầy dạy âm nhạc cho các cháu khiến thầy suy nghĩ. Tuy nhiên, thầy Ba đã nhận lời, nộp hồ sơ và chính từ đây nghiệp giáo viên mầm non gắn với mình.

Phút trải lòng của thầy giáo mầm non Vĩnh Hòa

Chia sẻ về công việc, thầy Ba nói: "Ngày vào trường công tác, bản thân chưa xây dựng gia đình, chưa quen việc nên thời gian đầu tôi cũng oải lắm nhưng được BGH, các cô trong trường hướng dẫn, dạy dần rồi quen. Thêm vào đó, tôi đi học thêm ngành mầm non và thấy yêu thích. Cũng từ ngôi trường mầm non này, tôi và vợ đã nên duyên vợ chồng. Hiện 2 vợ chồng tôi cùng công tác trong trường, bản thân tôi có 7 năm trong nghề và chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rời bỏ công việc này".

Thầy Ba tâm sự: "Khi nào nhà trường, ngành giáo dục không trưng dụng thì tôi mới rời nghề mầm non..."

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Phạm Thị Hiền – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, hiện tại trong 24 trường mầm non của huyện Ninh Giang thì 2 trường có thầy giáo mầm non. Đây là điều khác biệt đối với các cấp học khác, bởi từ trước đến nay cấp học mầm non chỉ có nữ giới tham gia.

Cô Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi chuyên môn với thầy Ba

"Lúc đầu chưa về trường nhận công tác, bản thân tôi được nghe tại ngôi trường này có 1 giáo viên nam. Thời điểm đó, tôi cũng tò mò và không hiểu giáo viên nam sẽ dạy các bé mầm non như thế nào?

Tuy nhiên, khi được điều chuyển về làm quản lý nhà trường thì tôi mới vỡ lẽ. Bởi ngoài chuyên môn âm nhạc dạy 12 lớp, thầy Ba còn trực tiếp làm chủ nhiệm lớp cùng 1 giáo viên khác. Mọi công việc chăm sóc, giáo dục… trẻ, thầy đều thực hiện thuần thục, đúng quy trình sư phạm. Nếu như, có một cơ chế đặc thù dành cho giáo viên nam ở cấp học này, tôi tin rằng sẽ thu hút nhiều thầy giáo đến với nghề mầm non hơn", Hiệu trưởng trường mầm non Vĩnh Hòa tâm sự.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy